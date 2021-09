Vox denuncia la existencia de bandas juveniles de inmigrantes que están cometiendo hurtos y agresiones

El grupo municipal de Vox en Lorca ha denunciado la existencia de bandas juveniles compuestas por inmigrantes a los que ha atribuido “altercados” y “violencia de baja intensidad” durante los últimos meses en distintos barrios de la ciudad y ahora en el entorno de la feria.

Estos grupos están compuestos por adolescentes y jóvenes norteafricanos de entre 13 y 20 años y según el concejal José Martínez estarían detrás de "pequeños delitos como hurtos, agresiones, amenazas y menudeo con drogas”, pero también de delitos contra la libertad sexual "como acoso y tocamientos".

Sus actividades violentas son para este partido “el preámbulo de otro tipo de incidentes” como “violaciones grupales, apuñalamientos, palizas, peleas o destrozos del mobiliario urbano”.

También ha reconocido que sus víctimas “generalmente no suelen denunciar por miedo a represalias o porque no confían en el sistema y piensan que no servirá para nada”.

Vox ha solicitado la convocatoria de la reunión de la Junta Local de Seguridad para abordar el asunto.