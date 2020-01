VOX denuncia "boicot a la actividad ganadera"

Maria del Carmen Menduiña, portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Lorca ha denunciado un boicot al sector ganadero de Lorca. Menduiña ha destacado que "desde junio no se ha concedido ni una sola licencia, por lo que son más de 50 los expedientes paralizados, 50 inversores, que ven como sin ningún motivo se pospone mes a mes la concesión de los permisos que necesitan para acometer las inversiones. Estas 50 licencias son en su mayoría ampliaciones y obras de mejora necesarias de instalaciones ya existentes."

Munduiña ha indicado que "incidimos en el peligro que tiene crear inseguridad jurídica, porque la sensación que se trasmite puede afectar a otros sectores aunque no estén relacionados con la ganadería. No estamos pidiendo que se regalen las licencias sino que se comuniquen , como corresponda, pero que se acabe con la inseguridad jurídica y se deje de castigar al sector. Somos plenamente conscientes de que no es deseable que la economía local dependa en demasía de un sector concreto, en este caso el primario, es necesario diversificar el tejido económico y empresarial del municipio, pero eso no se consigue atando al sector ganadero."

Desde VOX indican que "tenemos una ganadería que compite en el mercado europeo y mundial cumpliendo con la normativa más exigente del mundo, en cuanto a bienestar animal y respeto al medio ambiente."