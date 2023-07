Vox acusa al PP de incumplir su compromiso electoral de bajar los impuestos en Lorca

Vox ha acusado al gobierno del PP en el ayuntamiento de Lorca de incumplir su compromiso electoral de bajar los impuestos y ha censurado las “mentiras y falsas promesas” del ejecutivo local tras dos meses al frente de la gestión del consistorio.

La concejala María Teresa Ortuño se ha referido al anuncio de “quiebra extrema” de la economía municipal que realizó el alcalde, Fulgencio Gil, denunciando la herencia recibida del PSOE y a cómo la falta de recursos podría truncar sus compromisos de rebaja de la presión fiscal.

Ortuño ha dicho que todos los partidos tienen acceso a la información de las cuentas municipales, por lo que Gil “ha mentido de forma descarada a sus votantes” al comprometerse a algo que ahora no podrá hacer.

“Han comenzado su andadura mintiendo a los lorquinos con promesas que sabían que no podían cumplir”, ha dicho la edil en una rueda de prensa en alusión al PP, en la que ha asegurado que “no habrá bajada de impuestos, no habrá inversión en pedanías, no habrá incorporación de nuevos agentes de policía y no cumplirán ni una sola promesa electoral”.

Ortuño ha advertido de que su partido “no será cómplice de un gobierno cargado de mentiras y de falsas promesas” y de que la de Vox será “una oposición férrea y dura” al gobierno de Gil.