IU Verdes Lorca exige toda la documentación del "último escándalo municipal"

El Portavoz local de IU-V, Pedro Sosa, no quería demorar más la realización de declaraciones políticas frente al escándalo municipal que cierra de tan mala manera el gobierno local salido de las urnas de 2019. Lorca, dice Sosa, "vuelve a estar en el foco de las malas noticias por un nuevo escándalo cuyo alcance, en términos de responsabilidad política, aún está por determinar y para lo que el edil de IU-V ha exigido del Alcalde el acceso inmediato a toda la documentación municipal que Diego José Mateos ha utilizado para sustentar sus decisiones.

No es de recibo que unos informes técnicos y jurídicos elaborados por funcionarios y pagados por el pueblo de Lorca (sean de la Intervención municipal, de la Asesoría Jurídica, o de la propia concejalía de Turismo) sean vetados a los grupos políticos democráticos del Ayuntamiento muchos días después de haberlos solicitado. Ni el Ayuntamiento es el cortijo de nadie, ni los informes técnicos y jurídicos del caso son materia reservada del Alcalde y sus concejales."

Sosa afirma "llevar ya una semana exigiendo transparencia y papeles -así lo hizo el pasado martes 28 de febrero en rueda de prensa, no en vano fue el primer político en exigirla- lo volvió a demandar con motivo del cese efectivo del vicealcalde durante el medio día del viernes, lo repitió este fin de semana al alcalde, y lleva ya el primer día y medio de esta semana esperando, sin resultados, a que la transparencia llegue."

Sosa afirma "haber hablado en los últimos días con Carlos Sánchez Mato, el exconcejal de Economía del Ayuntamiento de Madrid, escritor, economista y actor esencial en el reflotamiento económico de las cuentas públicas de Madrid durante el gobierno de Manuela Carmena. IU quiere sustentar su posición política en este caso de Lorca en el asesoramiento técnico-económico de alguien de la relevancia y los conocimientos de Sánchez Mato, pero para ello es preciso contar con la documentación. Sosa si ha adelantado que las competencias de contratación no están delegadas en Lorca en cada una de las concejalías con competencias de gobierno, sino que están concentradas en la de Contratación y Presupuestos, cuyo responsable debería haber armado un expediente administrativo de todo el proceso de contratación del evento de Madrid que está detrás del escándalo y no sustituirlo por una serie de conversaciones de guasap entre miembros relevantes del gobierno local. Si alguien había detectado el posible fraccionamiento ilegal de un contrato, con evidente vulneración de las disposiciones del ordenamiento jurídico de contratación pública que exigen sacarlo a un procedimiento de licitación pública, no debería haberse demorado tanto en el tiempo la resolución de este asunto."

Según el portavoz de IU Verdes Lorca "aquí importan mucho los tiempos y los papeles, y queremos y exigimos total transparencia y acceso a esa información.

Entre tanto llegan los papeles en los que fundamentar una posición política, y pasando a un análisis más amplio, Sosa ha lamentado la oportunidad histórica perdida que ha supuesto la actual corporación local. El Alcalde no ha cumplido con IU, ni lo firmado en la investidura, ni lo pactado en torno a nuestra entrada en el gobierno local. Prefirió ese gobierno “social-liberal” del que se jactaba en los primeros meses de la Corporación, pactando la política fiscal con VOX, incumpliendo sus obligaciones legales en el ámbito presupuestario y posibilitando escándalos mayúsculos como el de la Gerente de SEPOR y sus premios privados."

Con IU en el gobierno local, termina Sosa, "todo esto no habría ocurrido y “otro gallo nos habría cantado”. No habríamos tolerado los dispendios presupuestarios y habríamos trabajado leal y constructivamente en responsabilidades de gobierno. No lo quiso así el PSOE, y en el futuro vamos a necesitar algo más que a medio Colegio de Notarios de Albacete para poder llegar a un acuerdo con ellos."