IU Verdes "exigiremos responsabilidades de todo tipo en Lorca y en la Región”

Tras hacerse público que la División de Investigaciones de Fraude del Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha abierto una investigación sobre el préstamo de 185 millones de euros concedido al Gobierno de Murcia en 2012 para financiar la reconstrucción de Lorca tras los terremotos, la formación política denunciante ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para realizar una primera valoración.

Los dos concejales que conforman el Grupo Municipal de IU-V, Pedro Sosa y Gloria Martín, acompañados por el Coordinador Regional de la formación de izquierdas, José Luis Alvárez Castellanos, han alabado la rapidez con la que los organismos europeos han respondido a la denuncia formalizada hace apenas un mes por la eurodiputada de IU, Sira Rego, ante el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Sosa ha recordado que se trata de una denuncia que IU-V ha hecho pública en diversas ocasiones a lo largo de los últimos años, toda vez que les sorprendía comprobar cómo presupuestos públicos y boletines oficiales publicaban negro sobre blanco que, con dinero finalista del BEI para el terremoto de Lorca, se estaban arreglando carreteras y construyendo rotondas en Águilas, Mazarrón, Puerto Lumbreras, etc. Y ello, añade el Portavoz de IU-V, en el contexto de unas obras de reconstrucción de Lorca caracterizadas por el “descontrol, el oscurantismo, la falta de planificación, coordinación, información y participación ciudadanas, el no establecimiento de prioridades y la adjudicación de las mismas a grandes empresas foráneas con subcontratación de las obras.”

Sosa además ha anunciado que pedirán la ampliación de las investigaciones a las inversiones millonarias del Plan Director del Patrimonio Cultural de Lorca por la falta de retorno público de un dinero que sólo está engordando el patrimonio inmobiliario privado de una decena de familias ricas de Lorca.

Por su parte, la concejala de Izquierda Unida-Verdes Lorca, Gloria Martín, ha recriminado al Gobierno regional que “retuerza el lenguaje” para hacer creer que las actuaciones emprendidas por la División de Investigaciones de Fraude del BEI son “un simple procedimiento ordinario de evaluación”.

Respecto al objeto de la denuncia, la edil mostró documentos oficiales del BEI que expresan claramente que los 185 millones debían ser invertidos, íntegramente, para “financiar inversiones destinadas a la reconstrucción y rehabilitación de edificios e infraestructuras” dañadas por los terremotos de Lorca de 2011. Concretamente, para la rehabilitación y reconstrucción de viviendas, para las actuaciones de recuperación del patrimonio previstas por el Ministerio de Cultura en el “Plan Director de Recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca”, para la rehabilitación de escuelas públicas y centros educativos, y para la reparación y reconstrucción únicamente de dos carreteras regionales, la RM 701 (que va de Lorca a los Baños de la Fuensanta) y la RM 621 (Lorca-Purias).

Sin embargo, en los anexos de actuaciones relacionadas con el seísmo de Lorca financiadas por el BEI y que forman parte de los presupuestos autonómicos de 2015 a 2019, aparecen, con la descripción “SEÍSMO LORCA 2011”, hasta siete reparaciones de carreteras que ni siquiera discurren por el término municipal de Lorca y sí por Águilas, Totana, Mazarrón o Puerto Lumbreras, algunas por valor de un millón de euros.

Martín recordó que todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de Lorca conocían estos hechos. También el PSOE que, en abril de 2018, por boca de quien hoy es concejal del equipo de gobierno municipal, Antonio Navarro, exigió la paralización del proceso de adjudicación de la construcción de una rotonda en Puerto Lumbreras que la Consejería de Fomento había sacado a licitación con cargo al dinero del BEI. A remolque de una denuncia de IU-Verdes, Navarro dijo entonces que el préstamo era “finalista” y denunció que el Gobierno regional se llevara el dinero “a donde no corresponde”. Aquellas declaraciones fueron respondidas por el PP local que reprochó que parte del mismo préstamo también se estaba destinando a actuaciones en Águilas, gobernada por los socialistas.

Martín recordó que antes, en diciembre de 2017, el PSOE también forzó la celebración de un Pleno Extraordinario monográfico en el Ayuntamiento de Lorca para “despejar las dudas” sobre los “errores e irregularidades” relativos a las obras financiadas con cargo a dicho préstamo, según explicó entonces Diego José Mateos, hoy alcalde de Lorca.

Por ello, Martín dijo no entender la actitud de Mateos, que ayer confió en el “uso correcto” por parte de la CARM de los fondos procedentes del BEI para la recuperación de Lorca. “Entendemos que el alcalde pueda estar nervioso porque hay muchas obras aún sin hacer y que dependen del préstamo, pero eso no es incompatible con exigir total transparencia y que ese dinero se emplee en los fines adecuados y con plenas garantías”, dijo Martín. “IU-Verdes no va a contribuir a tapar posibles fraudes cometidos con un dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes”, concluyó.

Por último, el Coordinador Regional de IU-V, José Luis Alvárez Castellanos, ha señalado que su presencia en la rueda de prensa pone de relieve la importancia de la noticia para la dirección regional de su formación política, toda vez que la misma no sólo vuelve a poner en duda la credibilidad lastrada del gobierno regional de Murcia ante su propia sociedad, ante el país y ante Europa, sino que además vuelve a poner “a los pies de los caballos a la propia Región de Murcia”.

El Coordinador de IU-V ha manifestado que una prueba evidente de la nefasta gestión que el gobierno regional del PP y Ciudadanos están haciendo del préstamo del BEI, tras siete años y medio desde su concesión, es el hecho de que hasta la fecha se hayan solicitado nada menos que cinco prórrogas para su ejecución, y, tres de ellas, en el último año y medio.

José Luis Alvárez Castellanos sostiene que tras las reiteradas denuncias de IU-V en sede local sobre las innumerables irregularidades que acumulaba la gestión de las ayudas, y con respuestas que no han pasado de la negación, la opacidad y la falta de transparencia, finalmente los compañeros de IU de Lorca se han visto obligados a recurrir a nuestro Grupo Parlamentario en Europa. La rapidez con la que la Oficina de Evaluación del Fraude del BEI ha respondido a la diputada de IU. Sira Rego, confirma para los dirigentes de IU, que los indicios de irregularidad son claros y meridianos, ha concluido el Coordinador Regional de la formación de izquierdas.