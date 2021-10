IU Verdes exigen más seguridad en pedanías

La concejala de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha exigido presencia policial 24 horas al día en las pedanías del término municipal ante el aumento de robos que se está produciendo en las últimas semanas.

Martín ha explicado que, solo en La Paca, se han producido robos en dos bares (dos veces en uno de ellos), en una gasolinera y en varias viviendas. En uno de esos establecimientos, los ladrones llegaron incluso a encararse con los propietarios antes de salir huyendo. La misma suerte ha corrido una empresa de mármoles ubicada en Zarcilla de Ramos. La concejala de Izquierda Unida–Verdes asegura que los vecinos se sienten “vendidos”, porque “los delincuentes saben perfectamente que los vehículos policiales que se desplazan desde Lorca ante un aviso tardan como mínimo 20 minutos en llegar al lugar de los hechos”.

Gloria Martín explicó que las Tierras Altas no son la única zona del término municipal que está padeciendo un incremento de la delincuencia y ha recordado que Lorca tiene medios materiales necesarios para implementar un “cinturón de infraestructuras policiales” que, organizado en cinco sectores, atienda a los 39 núcleos de población 365 días al año las 24 horas. De hecho, el municipio cuenta con cinco centros territoriales de la Policía Local ubicados en los pueblos de Zarcilla de Ramos, Almendricos, Purias, La Hoya y Ramonete, construidos entre 2009 y 2011, actualmente infrautilizados, “cuando no directamente cerrados”, y que supusieron una inversión de más de 1,2 millones de euros de dinero público.

La edil ha vuelto a reclamar la reapertura de estos cuarteles, una promesa del actual alcalde, Diego José Mateos, incluida en su programa electoral, en el que se asegura que el PSOE procedería a “la reapertura de los centros territoriales de seguridad, a través del aumento del número de efectivos que forman la Unidad de Actuación en Pedanías”.

Al respecto, Gloria Martín ha criticado la política de Seguridad Ciudadana de Mateos que, a su juicio, “debería priorizar en el aumento de la plantilla de la Policía Local para garantizar la cobertura en todo el término municipal” en vez de “despilfarrar los recursos municipales en la creación de unidades policiales de élite al estilo de los GEOS o de dotar a los agentes de equipamiento que es más propio del Ejército”. “Los vecinos necesitan ver a su policía patrullando por los pueblos para incrementar su sensación de seguridad y generar un efecto disuasorio en los ladrones, no que el equipo de Gobierno municipal se gaste el dinero de sus impuestos en comprar material antidisturbios o en alquilar un vehículo por 54.000 euros al año que luego se usa para cortar el tráfico en las calles del casco urbano”, censuró.

Gloria Martín también ha exigido la redotación del cuartel de la Guardia Civil de Zarcilla de Ramos, donde sólo están operativos el 33% de los efectivos, algo que el PSOE “reivindicaba insistentemente” cuando estaba en la oposición. “Ahora tanto el Delegado del Gobierno como el Ministro del Interior son de su partido, así que no entendemos por qué no están exigiendo el 100% de la tasa de reposición de la plantilla de la Guardia Civil y también de la Policía Nacional y por qué no hay resultados al respecto”, concluyó.