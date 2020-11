IU Verdes denuncia que "Lorca está llena de escombreras ilegales"

El Portavoz municipal de IU-V, Pedro Sosa, ha convocado esta mañana a los medios de comunicación en la Sala de Cabildos del Ayuntamiento, pertrechado de un gran panel de fotografías tomadas en diversas localizaciones del municipio de Lorca y en las que se constata sin ningún género de dudas la proliferación y extensión de abundantes escombreras ilegales en muchos rincones de nuestro término, algunas de ellas con el añadido agravado de la existencia de uralitas y amianto que, como se sabe, constituyen un residuo peligroso. Es el caso de la escombrera situada en las inmediaciones del Hospital Rafael Méndez o de la existente en las inmediaciones de la calle Abellaneda y los barrios altos de San Cristóbal.

Sosa ha empezado aludiendo al camino que se solapa con los primeros kilómetros de la ruta ecoturística “Vía Augusta”, absolutamente abandonada por el Ayuntamiento y que transcurre en su primer tramo entre el cauce urbano del Guadalentín, La Peñica y las ramblas que desaguan a ese cauce a la altura del Cejo de los Enamorados. Se trata, en opinión del edil de IU-V, de una ruta con una enorme potencialidad, muy utilizada en estos días y que en la actualidad presenta centenares de escombreras ilegales.

En opinión de Pedro Sosa, las toneladas de escombros que contaminan una zona natural e histórica como la citada sólo son posibles por la pasividad de todas las administraciones con competencias para que eso no pase: la del Estado, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que tiene competencias (y por lo tanto obligaciones) en la protección del dominio público hidráulico, la de la Comunidad Autónoma que las tiene a través de la Dirección General del Medio Natural, y la del Gobierno local de Lorca que es quién en su día intentó poner en valor una ruta ecoturística con importantes valores patrimoniales, naturales y culturales, que, a día de hoy, debe ser sin mucho temor a equivocarnos “la peor atendida, cuidada y conservada” de España.

El Concejal de IU-V afirma que el Ayuntamiento, a propuesta de IU, ya ha aprobado en varias ocasiones que va a restaurar ambientalmente la zona y que está dispuesto a planificar la plantación, en los márgenes de un tramo del río de en torno a una decena de kilómetros (entre La Peñica y el Cejo), de un gran paseo arbolado de ejemplares del bosque de galería (chopos, álamos, olmos, etc.) que contribuya a desincentivar las actitudes incívicas de quienes arrojan escombros donde no deben. Una iniciativa que, en opinión de Sosa, comprometería también a las asociaciones locales de defensa del medio ambiente, y que debería ir acompañada de una campaña municipal de información (sobre la existencia de lugares habilitados para recepcionar escombros de manera gratuita a los lorquinos) de concienciación (sobre el daño ecológico que supone arrojar escombros en el territorio) y también de sanción (multas) y reparación del daño causado a quienes no atiendan lo anterior.

Esta idea volverá a ser planteada por IU en el Pleno ordinario de noviembre y, si para final de año vemos que el gobierno local no hace nada (ya estamos acostumbrados a ello), Sosa sostiene que nuestra pretensión es la de plantear la situación de Lorca directamente ante el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera.