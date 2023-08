IU Verdes denuncia "el aumento de la ludopatía juvenil por la ausencia de medidas de choque"

Pedro Sosa, concejal portavoz de Izquierda Unida+Podemos+Alianza Verde en el ayuntamiento de Lorca, ha alertado esta mañana de la falta de medidas de choque para frenar el incesante aumento de la ludopatía entre adolescentes que ya tendrían que haber puesto en marcha hace tiempo la Administración regional.

Según alertan profesionales que se dedican a luchar contra este serio problema, aparecen ya casos de niños con doce años que se inician el juego on line a través de sus móviles, “la heroína del siglo XXI” en palabras del edil de izquierdas, por lo fácil que resulta llevarlo a cabo, cuando a esas edades considera Sosa tendrían que seguir divirtiéndose con juegos tradicionales como las canicas, por lo que insta al ayuntamiento a que ponga en marcha programas de recuperación de estos juegos tradicionales, para evitar que se pierdan y que tengan otras alternativas de ocio mucho más saludables que la pantalla de un móvil.

Sosa ha recordado que en enero de 2023 el equipo de Gobierno, ante la insistencia de su grupo municipal, modificó el PGOU para que se pudiesen abrir nuevas casas de apuestas a menos de 500 metros de un centro educativo. También se han llevado a cabo medidas desde el Gobierno central como la entrada en vigor del RD 958/2020, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego, que desde entonces prohíbe la publicidad de juegos de azar y apuestas.

Pero lo que no hemos visto, critica Sosa, es que se tomen medidas por parte de la Administración regional frente a este gran problema, más allá del anuncio de la consejería de Sanidad en 2021 del Plan Regional sobre Adicciones, que contempla programas en los institutos sobre los riesgos de las apuestas y juegos on line, que no tenemos constancia que se hayan llevado a cabo en Lorca, pero que aún así serían insuficiente, porque esta lacra necesita de una acción continuada y no de charlas puntuales.

Más allá de esta propuesta de la consejería de Sanidad, Sosa considera que la de Educación debería plantearse la prohibición del uso de móviles en los institutos, para no favorecer estas prácticas entre compañeros de clase. Lo que sí van a proponer a nivel local, afirma Sosa, es que los locales de apuestas que carezcan de licencia de actividad sean clausurados de inmediato y seguimos luchando para que los que hay abiertos sean alejados de los centros educativos, por eso su grupo llevará una iniciativa al próximo Pleno en ese sentido.

Por último, ha reprochado al grupo municipal de Vox que cuando presentaron una moción contra las exenciones fiscales en favor de los empresarios de las casas de apuestas que el Gobierno regional otorgó en 2020 para reactivar la economía regional con motivo de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 y que les supuso un ahorro a los mismos de unos 13 millones de euros, el concejal de este grupo municipal se mofara de la misma, recomendando a Sosa, que era quien defendía la moción, que se tomase una pastilla tranquilizante, menospreciando así el gran problema social que supone la proliferación en nuestras ciudades de los locales de apuestas.