Unos 500 niños lumbrerenses se vacunan contra la COVID

Durante la tarde de ayer más de 550 escolares, de entre 8 y 11 años, se han inoculado la primera dosis de la vacuna contra la COVID 19, el Pabellón Deportivo de Puerto Lumbreras. Para amenizar esta jornada, y hacerla más llevadera, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ha contactado con Papá Noel y sus ayudantes, para que entregarán globos, golosinas sin gluten y lápices de colores a los escolares, que han demostrado ser valientes y responsables, cumplimiento con la recomendación de las Autoridades Sanitarias de vacunarse. La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, se ha acercado hasta el Centro de Vacunación para felicitar y arropar a los niños y niñas del municipio, y comprobar el gran ambiente festivo, música de villancicos incluida y decoración navideña, que ha habido a pesar de los nervios evidentes del primer momento. “Quiero felicitar a todos los niños y niñas de Puerto Lumbreras y a sus padres, la respuesta ha sido excepcional, de 600 escolares, hoy mediante cita previa, se han acercado hasta aquí 560. Estoy muy orgullosa de la responsabilidad de los y las lumbrerenses, estas decisiones son positivas para todos, no hay que bajar la guardia, tenemos que seguir siendo responsables y mantener las medidas sanitarias oportunas, hoy nos situamos en nivel 2, con riesgo medio, y la lectura que hay que hacer es que tenemos que seguir siendo responsables para que la incidencia no se dispare” ha explicado la alcaldesa. “No me quiero olvidar de lo bien que está funcionando la organización de esta vacunación masiva, la labor de los sanitarios es ejemplar, hoy lo han demostrado trabajando junto a Papá Noel y junto a la fuerza del C.B Lumbreras que está haciendo una magnifica campaña, para que todos se animen a vacunarse, ya que el virus sigue aquí, siendo un riesgo importante para nuestra salud y la de los demás” ha apostillado Túnez.