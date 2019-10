PP "Es una “tomadura de pelo” que Ciudadanos y PSOE oculten el pago del 100% del IBI"

El concejal de Economía en el Ayuntamiento de Lorca por el Partido Popular, Juan Francisco Martínez, ha señalado que "ha llegado el 1 de octubre y como ya sabíamos, se ha abierto el plazo para el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), lo que confirma que los damnificados por los terremotos van a perder la bonificación del 50% del IBI por la negativa reiterada del actual gobierno socialista de Pedro Sánchez a aprobar el Decreto Ley que llevamos exigiéndole durante muchos meses. El gobierno central se empeñó en robarnos la bonificación del IBI y se ha salido con la suya con la complicidad del PSOE y Ciudadanos en Lorca."

Martínez Carrasco ha manifestado que es "absolutamente irresponsable que el alcalde trate ahora de engañar a la gente, ocultando la apertura del periodo obligatorio de pago del IBI hasta el 18 de noviembre, justo una semana después de las próximas elecciones generales. La realidad es que Ciudadanos y PSOE sólo tratan de ganar tiempo, dando una “patada a seguir” al cobro del IBI. Están tomando a la gente por estúpida con esta triquiñuela y eso estamos seguros de que las va a pasar factura. Exigimos saber el trabajo desarrollado por el actual vicealcalde, Paco Morales, para tratar de retener la bonificación del IBI. No olvidemos que este Sr, concejal de Ciudadanos, ostenta las responsabilidades del área de Economía, por lo que queremos que nos explique su labor al respecto."

Desde el PP han considerado que nos "encontramos ante una ridícula trampa para esconder que el PSOE se olvida de los afectados por los terremotos y nos deja sin bonificación del IBI. Han tenido más de un año para haber movido un dedo, pero en vez de ayudar a los lorquinos, los han marginado. El resultado de todo este disparate es que los lorquinos tenemos que pagar este año el 100% del IBI, y quieren que el abono de los recibos sea después de las elecciones, a ver si así continúan con el engaño masivo y pueden arañar algún voto. Esta “triquiñuela” no cuela. Lorca sigue perdiendo por culpa de Ciudadanos y PSOE, porque no sólo se pierden los 7,5 millones por la bonificación del IBI, sino que también se llevan los 3 millones de euros que el gobierno central adeuda al municipio para la realización de inversiones en pedanías. Por si fuera poco siguen sin condonar los intereses estatales de las ayudas públicas, pese a que se le ha requerido decenas de veces. Tenemos que volver a desmentir ese engaño que el PSOE está difundiendo excusándose en que un Gobierno en funciones no puede aprobar Reales Decretos. Es una mentira que volve-mos a aclarar: es absolutamente falso. Un Gobierno en funciones no sólo puede aprobar Reales Decretos, es que en los últimos meses el PSOE ha aprobado casi 40 para lo que le ha venido en gana. Por supuesto ninguno para ayudar a los afectados por los terremotos. De hecho cuando Mariano Rajoy se encontró esta misma situación, aprobó un Decreto Ley especial para mantener esta ayuda tributaria."