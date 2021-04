Túnez se muestra satisfecha con el levantamiento de restricciones sobre el municipio

La alcaldesa de Puerto Lumbreras; María Ángeles Túnez, ha mostrado su satisfacción al conocer la noticia "muy positiva" de que el municipio abandona la situación de alerta de transmisión extrema en la que se encontraba en las últimas semanas, y que el Comité de Seguimiento COVID-19 de la Consejería de Salud ha levantado las restricciones que afectaban a la ciudad como el cierre perimetral, o el cierre interior de la hostelería, porque "eso significa, y así lo confirman los datos, que ha mejorado la preocupante situación sanitaria que hemos atravesado, y la salud es lo más importante". Túnez ha manifestado que el propósito del consistorio y de todos los lumbrerenses debe ser “no volver atrás”, y para ello ha pedido colaboración a los ciudadanos en el cumplimiento de medidas contra la COVID-19 como la distancia social, el uso de las mascarillas o promover una correcta higiene de manos. "Está en nuestras manos atajar el virus y, por eso, es muy importante que cumplamos todos las normas de prevención, y en especial en las reuniones sociales. Recordamos que, si no son convivientes, en domicilios sólo se permiten reuniones de 4 personas, y 6 personas en exterior con mascarilla en todo momento salvo cuando se esté comiendo o bebiendo. Hay que hacer especial hincapié en el ámbito del ocio y el familiar, que es donde ha habido una mayor incidencia de contagios. Hemos pasado momentos muy difíciles en las últimas semanas, que no deben repetirse", ha apuntado la alcaldesa. Por otra parte, Túnez ha reseñado que la decisión también es "positiva" para sectores afectados, como el de la hostelería, que les permitirá "mejorar su viabilidad económica", un apartado que también "es fundamental para el Ayuntamiento, y es por ello que desde el inicio de la pandemia no hemos dejado de implementar medidas, ayudas y campañas para ayudar a sectores especialmente afectados como son la hostelería y el comercio”. Finalmente, Túnez ha querido "felicitar en general a los lumbrerenses" y "en particular" a los profesionales sanitarios por su enorme esfuerzo y trabajo, y a los rastreadores del Servicio de Emergencias Municipal – Protección Civil, y agentes de la Policía Local, que han realizado "un esfuerzo ímprobo para detectar positivos y contactos estrechos y ponerlos en cuarentena, así como vigilar el cumplimiento de las normas que afecta a las personas con PCR positiva y también a sus contactos", y ha agradecido al Área III de Salud y Consejería de Salud por su ayuda y apoyo para salir de esta situación.