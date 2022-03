El TSJ desestima una reclamación de 900.000 euros a Lorca por un convenio incumplido

El Tribunal Superior de Justicia ha desestimado la solicitud de devolución de 900.000 euros que una sociedad promotora reclamaba al ayuntamiento de Lorca por un convenio urbanístico no desarrollado suscrito en el año 2002.

El TSJ ratifica la decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Cinco de Murcia, que en diciembre de 2020 ya desestimó la devolución del dinero a la mercantil Justo y Manoli S.L, promotora del desarrollo urbanístico previsto en La Paca.

El tribunal consideró entonces que no existía incumplimiento del convenio, firmado el 28 de junio de 2002, y que, por tanto, no se tenían que devolver los 900.000 euros, aunque la sentencia no era firme y la empresa presentó un recurso de apelación que ahora ha sido desestimado, ha informado el concejal de Hacienda, Isidro Abellán.

Según ha explicado en las dos sentencias queda claro que la empresa fue la que decidió no presentar las subsanaciones requeridas para la aprobación definitiva del plan parcial para la construcción de un complejo residencial, deportivo y de ocio en la pedanía de La Paca.