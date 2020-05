"Se tiene que devolver a los lorquinos el 100% de las tasas municipales de servicios no prestados"

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas, ha informado que el Consistorio Municipal tiene "que devolver el 100% del importe de las tasas municipales que se hayan abonado por servicios no prestados a los ciudadanos durante el periodo de confinamiento. Los ciudadanos en general deben revisar qué tasas han podido pagar por servicios que no han obtenido desde que se decretara el estado de alarma, ya que el ayuntamiento tiene la obligación legal de devolvérselo. Es por ello que el actual equipo de gobierno debería obrar en consecuencia, y proceder al reintegro automático de las cantidades que ha cobrado por acciones no realizadas a los ciudadanos en servicios tales como escuela municipal de artes plásticas y escénicas, universidad popular, vivero municipal de empresas, cursos de personas mayores y/o mujeres, actividades deportivas en instalaciones municipales cerradas, guarderías municipales…"

Desde el PP han indicado que "hemos de recordar que, de acuerdo con la Ley, si el servicio no se ha disfrutado por parte del usuario, el hecho imponible no se ha producido, y por tanto no se puede cobrar por parte del ayuntamiento. Así, en caso de haberse cobrado alguna cantidad procederá realizar su devolución. Es este el caso, por ejemplo, de las tasas por utilización del dominio público local que no se han podido efectuar por la coyuntura generada por el COVID-19. Por poner ejemplos concretos, en esta situación se incluyen las tasas de ocupación que abonan los vendedores de los mercados, o las mesas y sillas de las terrazas de los establecimientos hosteleros. El ayuntamiento tiene que devolver el importe que los lorquinos han pagado por estas cuestiones, toda vez que no se ha producido el hecho imponible."

Juan Miguel Bayonas ha explicado que "por parte los servicios municipales financiados a través de tasas que hayan sido objeto de suspensión por el decreto del estado de alarma, no procede efectuar liquidación de las correspondientes tasas mientras se mantengan las restricciones que impiden la ejecución de la actividad, y en el caso de que los ciudadanos ya las hayan pagado, el ayuntamiento tiene la obligación de devolverles el dinero. A lo largo de los últimos días, y especialmente en la última semana, son constantes las solicitudes de información que se nos hacen llegar por parte de los ciudadanos que están relacionadas precisamente con el pago de estas tasas municipales. Echan en falta que desde el actual gobierno local se les aclaren estas cuestiones, por lo que desde el Partido Popular ponemos a su disposición nuestra oficina en el ayuntamiento para cualquier asunto del que requieran información. Permanecemos a su disposición en el teléfono: 968 479 711"