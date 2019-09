El CD Tercia Sport seguirá en competición sin Joaquín Flores

Joaquín Flores no continuará en el CD Tercia Sport, pero el cuadro "verde" seguirá compitiendo en primera autonómica. El empresario lorquino no continuará al frente de la entidad lorquina, pero tras reunirse con la plantilla y hablar con algunos de los jugadores, no retirará el equipo de la competición y cederá el club a empresas o empresarios que cumplen con lo que falta de presupuesto.

De esta forma, desde este mismo momento, algunos jugadores que tirarán del barco hacia adelante se reunirán con personas interesadas en el club, reuniones que podrían producirse durante las próximas horas.

De esta forma, se marca un plazo de dos o tres semanas para alcanzar algún acuerdo y dar viabilidad a un proyecto que tiene garantizado más del 50% del presupuesto.

Los jugadores seguirán con sus entrenamientos habituales y este domingo a las 18.00 horas recibirán en el Complejo Deportivo Ángel María Villar "Los Tollos" a Ceutí.



REGRESA LA COMPETICIÓN

Este fin de semana se retoma la competición en Primera Autonómica tras las lluvias torrenciales del pasado fin de semana.

El CF Base Totana de Juan Carlos Cuadrado se enfrentará a el Raal, partido que se jugará el sábado a las 16.30 horas en el Municipal de El Raal.

Por su parte el Águilas FC B de Cobo jugará ante CD Juvenia el domingo a las 18.00 horas en el Muncipal Rafael García y el CD Lumbreras viajará a Pinatar para medirse al Atlético Pinatarense en el José Antonio Pérez el domingo a las 18.30 horas.