El PP solicita al gobierno local que mantengan el proyecto de la antigua comisaría.

El Concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Lorca, Francisco Javier Martínez, ha solicitado esta mañana que no se rechace desde el primer momento el proyecto de mejora previsto para la plaza de San Vicente, que también incluye la alineación de la calle Lope Gisbert y conseguir un acceso fácil y cómodo al aparcamiento subterráneo,

El concejal del PP ha indicado que "Hemos conocido la intención del actual gobierno local de parar este proyecto y consideramos que sería un error. Este plan es beneficioso para toda la sociedad y sería una equivocación no ejecutarlo. Por ello reclamamos que no se pare, ya que el Ayuntamiento tendría entonces que abonar a Hidrogea el importe de la demolición (unos 90.000 euros aproximadamente), además de perder la financiación ya cerrada para construir el nuevo edificio (sobre unos 5 millones de euros), y también tendríamos que seguir abonando los 90.000 € anuales del alquiler de las actuales oficinas de Aguas de Lorca. En este tema invitamos a la reflexión y tendemos la mano al PSOE, puesto que es una oportunidad que no podemos dejar escapar por el bien de Lorca."

Para Francisco Javier "Desde la vertiente puramente social, también salen perdiendo todas las entidades, como es el caso del Consejo de la Juventud (que se quedaba con un amplio Espacio Joven con Aula de Estudio 24 horas en la Plaza de la Virgen de la Amargura), así como la Universidad Popular, que tendría que quedarse en su actual emplazamiento, perdiendo las posibilidades de ampliar cursos y programación que se abrían con su traslado a San Vicente. De esta forma, además, también se pierde la ocasión de dotar de más movimiento social y vida al casco histórico, puesto que el trasiego de personas por San Vicente se iba a aumentar exponencialmente.

Estamos a tiempo de sacar adelante este proyecto, que permite a los lorquinos contar con un nuevo edificio con una superficie de 3.254 m2 que albergue la sede de la Universidad Popular, una ludoteca infantil, una planta ático para actividades sociales y culturales, así como las oficinas administrativas. El acceso al parking de San Vicente sería soterrado y la salida se cambiaba a Corredera.

Estamos hablando de una inversión que ronda los 5 millones de euros para mejorar urbanísticamente la confluencia de la calle Lope Gisbert con la Plaza de San Vicente, dentro de un ambicioso plan que contempla la mejora y cambio de los actuales accesos al parking existente y la sustitución del edificio que albergaba la vieja comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, un espacio sobre el que se construiría un nuevo edificio dotado de sótano para aparcamiento de vehículos, planta baja, 4 plantas intermedias y una planta ático sobre cubierta."

El edil del Partido Popular ha destacado que "el nuevo edificio que sustituiría a la vieja comisaría permitiría a los lorquinos ahorrarse 90.000 euros anuales solo en concepto de alquileres por las oficinas de Aguas de Lorca. Nuestro planteamiento es que los espacios de la primera planta del nuevo edificio se repartieran entre una Ludoteca infantil y el servicio de atención al público de Aguas de Lorca, que también aprovechará las plantas 1ª y 2ª, mientras que la 3ª y 4ª estaban reservadas para la nueva sede de la Universidad Popular.

Esta nueva ubicación permitiría una ampliación tanto del espacio con el que cuenta este servicio como del programa de cursos y actividades que ofrece a todos los lorquinos. Se trata de una demanda que se venía planteando desde hace tiempo y a la que ahora tenemos la oportunidad de ofrecer una solución satisfactoria. La planta ático sobre cubierta quedaba configurada como un espacio polivalente para el uso de colectivos de toda índole, cara al desarrollo de actividades culturales, ciudadanas, presentaciones de iniciativas turísticas, comerciales y de ocio.

Este proyecto contempla, además, que las instalaciones que dejara libre la Universidad Popular, ubicadas en la Plaza Virgen de la Amargura, y que son de propiedad municipal, fueran destinadas a la creación de un Espacio Joven en pleno centro de la ciudad, quedando a disposición del Consejo de la Juventud y Asociaciones Juveniles para su uso y disfrute, y, habida cuenta de sus dimensiones, también permitirían poner en marcha un aula abierta para estudiantes que estará abierta de acuerdo a sus necesidades, incluyendo servicio 24 horas si es necesario.

La operación llevaba aparejada la reordenación urbanística de esta zona del casco urbano para ofrecer una solución definitiva a dos problemas sustanciales de los que adolece la confluencia de la Plaza de San Vicente con la calle Lope Gisbert, además de resolver también los graves problemas de acceso que presenta el parking público de San Vicente.

Se trata de una ocasión que no podemos dejar pasar para recuperar y poner a disposición de los lorquinos una infraestructura urbana en pleno casco histórico que nos permita aprovechar una zona de manifiesta relevancia para nuestra ciudad"

Lo populares indican que entre las mejoras más destacadas para todos los ciudadanos destacan la supresión de los accesos actuales al aparcamiento de San Vicente, que tantos problemas ocasionan a sus usuarios y que, en muchos casos, han provocado que los conductores desistan de su utilización. Las rampas de entrada y salida cambiarán totalmente la configuración actual, de tal forma que se accediera a través de un nuevo acceso subterráneo directamente desde la calle Lope Gisbert mediante un pasillo bajo tierra que se habilitará durante las obras de construcción del nuevo edificio que sustituirá la vieja comisaría. Del mismo modo, la salida ya no se realizará a Lope Gisbert, eliminando la actual rampa de gran pendiente y difícil visibilidad, que, además, corta el paso de los peatones por la propia acera. Esta rampa se suprime y permite alinear las aceras de San Vicente y Lope Gisbert. Los vehículos saldrán a partir de ahora por calle Corredera.

"Si este plan no se para, la mejora urbana para el peatón será más que considerable y beneficiará especialmente a la propia Plaza, que ganará en seguridad y comodidad, permitiendo además eliminar el actual "cuello de botella" que existe en la zona, un estrechamiento que desaparecerá" apostilló Francisco Javier.