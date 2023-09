Sin incidencias en Lorca tras el paso de la DANA

La entrada de una DANA (depresión aislada en niveles altos) durante este fin de semana por el sureste peninsular, activaba en Lorca el pasado viernes el PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL (INUNLOR), en su fase de PREEMERGENCIA.

No obstante, desde su anuncio no se han reportado incidencias ni ha habido problemas de relevancia ocasionados por las lluvias. “Las precipitaciones han sido persistentes y generalizadas, localmente fuertes e intensas en algunos puntos, pero desde los servicios implicados no se ha reportado ningún episodio destacado. Todos los efectivos y medios desde el Servicio de Emergencias Municipal y Protección Civil han estado alerta en todas estas horas para afrontar cualquier tipo de situación; sin embargo, no han tenido que hacer frente a ninguna complicación destacada”, indicaba el concejal de Emergencias del Ayuntamiento de Lorca, Antonio David Sánchez.

Por este motivo, y en base a la previsión ofrecida por AEMET para las próximas horas, “se anulan todos los avisos meteorológicos por lluvias y tormentas para toda la Región de Murcia, excepto en el ámbito geográfico del Noroeste, que continúa con aviso de nivel AMARILLO hasta las 18:00 horas, pudiéndose registrar una precipitación acumulada en una hora de 15 mm, con una probabilidad de 40%-70%. Por lo tanto, se procede a desactivar el Plan de Emergencias Municipal de Inundaciones (INUNLOR) ante las previsiones en nuestro ámbito geográfico.

Concretamente, los valores registrados por AEMET durante el episodio DANA del sábado 2 y domingo 3 de septiembre de 2023, trasladados por el Servicio de Emergencias Municipal y Protección Civil, aportan un descenso de la previsión inicial, siendo la precipitación acumulada en el municipio de Lorca de 19,3 l/m².; con el valor máximo en 60 minutos, día/hora de 5,9 mm. (según el reporte ofrecido el sábado 2 de septiembre a las 23:00 h.).

La localización del pluviómetro de la AEMET en el municipio de Lorca también ofrece datos concretos sobre Zarcilla de Ramos, con 8 litros por m² y 3,8 mm, respectivamente.