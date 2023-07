Seiasa dice que la tubería Puentes-Alfonso Botía es viable y compatible con los fondos de resiliencia

La Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) considera que el proyecto de la Comunidad de Regantes de Lorca para la mejora de la eficiencia hídrica y energética en el transporte de agua desde el embalse de Puentes hasta la balsa Alfonso Botía mediante una gran tubería es “viable y compatible con los requerimientos medioambientales exigidos por la Unión Europea” para la concesión de los fondos de resiliencia.

El proyecto que tiene un presupuesto de casi 13 millones de euros y fue seleccionado dentro del plan para la mejora de la eficiencia y sostenibilidad en regadíos del Ministerio de Agricultura hace casi tres años.

La Seiasa iba a aportar el 80 por ciento del dinero y el 20 por ciento los regantes, que se niegan a firmar una adenda medioambiental al convenio que suscribieron en 2021 por considerar que modifica sustancialmente su iniciativa y que no podrán cumplir su parte.

Los fondos Next Generation son necesarios para sufragar la actuación, que se mantiene bloqueada desde hace meses, y la Seiasa recuerda a los regantes que la no aceptación de la adenda medioambiental al convenio regulador firmado “supone la no adhesión al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en cuyo marco se deben desarrollar las obras y asignar los fondos”.

Añade que la adenda medioambiental es un documento tipo que ha sido firmado por todas las comunidades de regantes de España en las que se van a modernizar regadíos con cargo a los fondos Next Generation, y que “no resulta incompatible en modo alguno con la citada actuación”.

Seiasa subraya su “máximo interés” en la realización del proyecto, que podría optar a los fondos de la fase tres del plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos, que será aprobada en breve.

Los regantes abogan por el mantenimiento del convenio original que prevé que la actual conducción a cielo abierto entre el pantano de Puentes y el embalse de Botía sea intubada en un tramo de nueve kilómetros y que con ello se ahorre un diez por ciento del agua al evitar pérdidas por evaporación.

El proyecto original contempla, además de la tubería, la construcción de una planta de energía solar fotovoltaica y de turbinas para impulsar el agua hasta el embalse Botía, donde será acumulada, lo que permitirá a los regantes mejorar su capacidad de regulación.