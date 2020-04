Sánchez anuncia la prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril: "Vamos a doblegar la curva"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este sábado que a tenor de los datos de los expertos, "una vez superado el pico" de propagación del virus, se está "en condiciones de doblegar la curva" de expansión de la epidemia.

Con "la prudencia exigible en medio de una guerra nunca antes librada", Sánchez ha trasladado este mensaje de confianza en una comparecencia desde el Palacio de la Moncloa tras conocerse que el Gobierno va a pedir al Congreso la próxima semana una prórroga del estado de alarma hasta el día 26 de abril.

"La victoria es posible y está cada día más próxima", ha afirmado el presidente del Ejecutivo, quien ha pedido a los ciudadanos "sacrificio y moral de victoria" para derrotar el coronavirus. La semana próxima, en una sesión plenaria, el Congreso deberá autorizar esta ampliación.

Pedro Sánchez ha avanzado además que prevé prorrogar el estado de alarma más allá del 25 de abril -el plazo anunciado hoy-, pero ha dicho que no será igual que ahora, sino que espera que se pueda recuperar "algo" de vida personal, económica y social.

"Me someto a estos quince días de nuevo de prórroga, pero ya anuncio que vendrán más días. Pero insisto: no los mismos, serán distintos, empezaremos a recorrer ese pasillo, a hacer esa transición y a recuperar algo de nuestra vida no solamente personal sino también económica y social", ha anunciado Pedro Sánchez.

En la rueda de prensa en la que ha anunciado que solicitará al Congreso una nueva prórroga del estado de alarma hasta las doce de la noche del sábado 25 de abril, el presidente ha avanzado que un equipo de epidemiólogos y científicos está preparando ya el plan que aplicar para la "desescalada", cuando baje la curva de contagios.

Reeditar los 'Pactos de la Moncloa' para recuperar la economía

El jefe del Ejecutivo también ha anunciado que convocará a los partidos para trabajar en unos nuevos pactos de La Moncloa, como ocurrió al comienzo de la Transición, para reconstruir la economía y el tejido social una vez que se supere la pandemia. Sánchez ha apelado a esta unidad en una comparecencia desde el Palacio de la Moncloa tras conocerse que el Gobierno va a pedir al Congreso la próxima semana una prórroga del estado de alarma hasta el día 26 de abril.

"Todos los partidos, con independencia de su ideología, vamos a trabajar en unos nuevos pactos de la Moncloa para relanzar y reconstruir la economía y el tejido social y para que nuestro país no quede bloqueado", ha afirmado el jefe del Ejecutivo.

Según Sánchez, cuando se derrote al coronavirus, va a ser necesario "tomar decisiones trascendentales que condicionarán el futuro de los más jóvenes", por lo que será precisa "una unidad mucho más fuerte y compacta".

"Estamos ante la gran crisis de nuestras vidas", ha proclamado el presidente del Gobierno para hacer ver la necesidad de actuar juntos. Una unidad, ha añadido, que tendrá que ser "en todos los frentes, en el social, el institucional, de las fuerzas políticas y del ámbito europeo".

Sánchez ha hecho hincapié en que igual que los ciudadanos "están remando en la misma dirección" con el confinamiento, también "se tiene que dar en las fuerzas políticas" para abordar la tarea de reconstrucción.