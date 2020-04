Sánchez anuncia nueva prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que trasladará este domingo a los presidentes autonómicos la voluntad de extender el estado de alarma quince días más, hasta el 9 de mayo incluido, y el alivio del confinamiento en los menores, que podrán salir a la calle a partir del 27 de abril.

En comparecencia de prensa, Sánchez ha explicado que la fase de desescalada comenzará a partir del 10 de mayo y será "cautelosa y progresiva". "Podremos dar una respuesta diferenciada y asimétrica pero no tiene por qué ser una comunidad autónoma ni una provincia, será por territorios", ha dicho.

La ampliación del estado de alarma deberá ser aprobada el martes en Consejo de Ministros y debatida y respaldada, previsiblemente el miércoles, en un pleno en el Congreso de los Diputados.

La salida a la calle de los niños

Sobre la salida a la calle de los niños, el jefe del Ejecutivo ha comentado que se está ultimando la medida y se tratará con el comité científico, aunque el rango de edad está por decidir.

El "punto de referencia" y de partida será lo que marca la ley de salud pública, que según ha indicado fija el techo de los 12 años.

El presidente no ha querido concretar cómo se hará este "alivio" del confinamiento en los menores, ya que habrá que hacerlo bajo el amparo del comité de expertos y tras consulta con las comunidades autónomas.

No obstante, ha asegurado que tras consultar con los expertos, la medida anunciada no supone un riesgo, por lo que "progresivamente se irán tomando otras".

La desescalada

Sánchez también se ha referido al "horizonte de desescalada", que va ser "muy complejo" y requerirá unidad política y asesoramiento de los expertos.

"Contemplamos un horizonte de una lenta marcha hacia esa nueva normalidad. Queremos que sea progresiva, con las máximas precauciones y con marcadores evaluables para saber el grado de la pandemia, si está controlada y ver qué pasos podemos dar", ha explicado.

A la pregunta de si los españoles podrán viajar este verano, Sánchez ha comentado que "ojalá podamos hacerlo, pero tenemos que ser humildes y saber que nos estamos enfrentando a un virus desconocido".

Y para este tiempo que se abre, Sánchez ha pedido "un ejercicio de pedagogía" porque habrá decisiones eficaces "que animen a dar dos pasos más, pero habrá otras que no sean eficaces y serán un paso atrás. Pero eso no será un fracaso, si no que vamos aprendiendo cómo resolver al virus".

Pese a los progresos conseguidos, Sánchez ha admitido que no se puede pasar ahora "a la fase dos, a la desescalada" porque los logros son "insuficientes, pero sobre todo frágiles, y no se pueden poner en riesgo "con decisiones precipitadas".

No obstante, ha comentado que la nueva prórroga del estado de alarma no será como las anteriores: "Vamos a estar en distintos estados de alarma. Los progresos de estas cinco semanas nos permiten tomar decisiones y vislumbrar esas decisiones", ha dicho.

Sánchez ha anticipado que el ministerio de Sanidad aprobará este domingo una orden para "controlar y fijar" los precios de las mascarillas con el objetivo de que sea "asumibles por parte del conjunto de la ciudadanía".

También ha reivindicado que los esfuerzos de la sociedad han logrado que el 42 por ciento de los diagnosticados ya ha superado el COVID-19, una de las tasas más elevadas de los países afectados.