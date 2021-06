‘Salvar Cope Calnegre’ eleva sus quejas a la cúpula del PSOE por la negativa de Mateos a protección del Parque

La plataforma Salvar Cope Calnegre, integrada por 19 organizaciones ecologistas, remitirá formalmente sus quejas a los máximos órganos de dirección del Partido Socialista en Murcia y en Madrid, por la actitud “reincidente” del alcalde de Lorca, Diego José Mateos, de impedir la aprobación en el Pleno de este Ayuntamiento de cualquier iniciativa encaminada a la protección del parque regional.

Las cartas serán remitidas al secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa; al Secretario de área para la Transición Ecológica de la Economía de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Hugo Morán; a la presidenta de este partido y ex ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona; y a la titular de la cartera de Transición Ecológica, Teresa Ribera. En dichas misivas, la plataforma hará constar la “incongruencia” de Mateos y la traición a los “principios y valores” de su propio partido y a los intereses generales de Lorca.

La concejala de Izquierda Unida-Verdes en Lorca, Gloria Martín, ha actuado como portavoz de esta plataforma y ha asegurado que a Mateos “debería darle vergüenza” que, mientras la presidenta de su partido presume de que el ecologismo es la seña de identidad del PSOE, y el PSRM-PSOE critica un retraso de 30 años en la aprobación del Plan Regional de los Recursos Naturales (PORN) de Cabo Cope Calnegre, “él esté bloqueando su protección desde su posición de poder”. “Lo hace a sabiendas de que la legislación del Estado prohíbe la descalificación de un terreno protegido en el que, desde hace décadas, se practican roturaciones ilegales ante las que Mateos permanece ciego, sordo y mudo”. Para Martín, esto es así porque “aunque no tenga la gallardía de decirlo públicamente, con sus hechos, la intención de Mateos es salvaguardar el interés de la agroindustria y que se consoliden unos supuestos derechos que se han usurpado ilegalmente a lo largo de años y años”. “Todo con la complacencia de los ayuntamientos de Lorca y Águilas y del Gobierno regional del PP”.

“Mateos no quiere sentarse con las organizaciones ecologistas que forman parte de esta plataforma, que le pidieron audiencia hace casi un mes, pero, en cambio, ya ha manifestado en la prensa que va a sentarse con los propietarios del sector urbanizable del enclave del Garrobillo”. A juicio de Gloria Martín, “Mateos fantasea con enladrillarlo” y, “por eso no se moja cuando le pedimos que modifique el Plan General de Lorca para eliminarlo”.

Gloria Martín ha asegurado sentirse “personalmente estafada”, porque “cuando nos sentamos aquella mañana del 15 de junio de 2019 en la terraza de aquel bar, un par de horas antes de su investidura, Mateos firmó de su puño y letra un documento por el que se comprometió a hacer lo necesario para blindar este espacio natural de intereses especulativos”. Después los concejales de IU-Verdes han llevado al Pleno, hasta en cuatro ocasiones, propuestas de acuerdo para que el Ayuntamiento de Lorca cumpla con sentencias judiciales firmes. “Ni siquiera ha hecho eso. Mateos prefiere situarse por encima de la ley con tal de no hacer frente a ciertos sectores económicos del municipio que, para que lo sepa, no le van a votar en la puñetera vida”.

Gloria Martín le recordó que el movimiento ecologista “ganó a los lobbies de la energía nuclear en la época del franquismo y también en el Tribunal Constitucional a los especuladores urbanísticos que, con la connivencia de gobiernos regionales y municipales, querían aniquilar Cabo Cope-Calnegre”. “Ahora también vamos a conseguir su protección real y definitiva, no luchando al lado del alcalde supuestamente socialista de Lorca, sino peleando frente a él junto a organizaciones y vecinos y vecinas sensibilizados con el medio ambiente y con un espacio que es un verdadero tesoro”.

Martín aseguró que, en este asunto, ya no caben más oportunidades. “Ya no nos valen excusas absurdas porque no es momento de equidistancias ni de tibiezas”. “Mateos ha tenido cuatro oportunidades para ponerse del lado bueno de la historia. Pero ha elegido el bando de quienes han plastificado el Mediterráneo y de los magnates de la agroindustria que están en boca de toda España por graves e intolerables casos de explotación laboral”.

Por último, Gloria Martín ha anunciado que la plataforma ‘Salvar Cope Calnegre’ convocará una concentración de protesta frente al Ayuntamiento de Lorca el próximo jueves, 8 de julio, a las 20.30 horas. Al respecto, mostró un cartel diseñado en 1985, cuando diferentes movimientos ecologistas ya reclamaban la protección del Parque regional. Ahora se va a reeditar para simbolizar “una lucha vigente desde hace 35 años, y a la sociedad civil que la ha protagonizado”.