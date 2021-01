Salud ha administrado el 46,05% del total de las vacunas recibidas el pasado martes

La Consejería de Salud ha administrado ya 5.837 vacunas en la Región de Murcia, el 46,05 por ciento del total de 12.675 dosis recibidas el martes pasado (sin contabilizar las 12.675 que llegaron este lunes), según ha hecho saber el portavoz técnico del Comité de Seguimiento Covid, Jaime Pérez.

En este sentido, la Consejería mantiene su previsión de vacunar a lo largo de esta semana a todo el personal sanitario y sociosanitario de las residencias de ancianos y discapacitados y las personas que viven en esos centros. "La vacunación va a un ritmo adecuado", según Pérez, quien admite que hay un "desfase importante" entre los datos que tiene el Ministerio de Sanidad y los contabilizados por la Consejería.

Este martes, la Consejería ha comenzado a vacunar en los centros de Archena, Cartagena, Ceutí, Fuente Álamo, Murcia, Molina de Segura, San Javier y Torre Pacheco. Este miércoles se centrarán en Cartagena y Murcia y el jueves correspondería a los centros de Alcantarilla, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cehegín, Fuente Álamo, La Unión, Murcia y Santomera. La primera ronda de vacunación en residencias concluiría este viernes, 8 de enero, en los centros de Alhama de Murcia, Campos del Río, Cartagena, Mazarrón, Mula, Murcia y San Pedro del Pinatar.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Seguimiento y al ser preguntado por el motivo por el que al Ministerio de Sanidad solo le constan 443 vacunas administradas en la Región, Pérez lo ha atribuido a un problema de "registro" de los datos.

En este sentido, ha instado a tener en cuenta que es un proceso que "va en cascadas", ya que las residencias tienen que subir sus datos de vacunados en los registros centrales de la Consejería y, a continuación, la Consejería debe cargar los datos en el servidor del Ministerio.

"Por un lado, hubo residencias que no habían cargado los datos, aunque estamos insistiendo mucho en que los suban rápido; y también hubo un problema porque a la hora de cierre no se pudo hacer la carga de las vacunaciones que estaban ya registradas este lunes", según Pérez. Así, puntualiza que los registros de la Consejería ya contabilizaban 3.800 dosis este lunes.

"Hoy procuraremos que estén actualizadas lo máximo posible", según Pérez, que ha afirmado que la Consejería va a facilitar puntualmente los datos de las dosis administradas en la Región, tanto de forma diaria como acumulada.

Al ser preguntado por lo que está fallando en el plan de vacunación en España, Pérez insta a tener en cuenta que, en lo que respecta al porcentaje de vacunas administradas, "lo que le ha ocurrido a Murcia le ha sucedido a muchas comunidades, en las que no han cargado los datos reales", con lo que el informe publicado este lunes por el Ministerio de Sanidad es "muy parcial en los datos".

También ha instado a tener en cuenta que hay dosis que llegaron este mismo lunes a la Región, por lo que "hay que contextualizar los datos sobre las 12.600 vacunas que realmente llegaron el martes, 29 de diciembre, y se pudieron empezar a distribuir ese mismo día para empezar a vacunar el 30 de diciembre".

Aunque la vacunación no se ha detenido, admite que el ritmo "no puede ser el mismo en fechas como el 31 de diciembre o el 1 de enero por muchos motivos, entre otros porque las propias residencias no tenían fácil el hacer los actos de vacunación porque tienen actos programados y demás".

En definitiva, lamenta que "son fechas muy complicadas" y, a pesar de todo, "muchas comunidades, incluida Murcia, vamos a intentar acabar la vacunación con el grupo más prioritario que es el de las residencias durante la presente semana", por lo que el proceso habría concluido en un plazo de ocho o diez días desde que comenzó.

Pérez también ha reconocido que el proceso de envío de documentos de autorización de la vacunación "no es complejo" y, aunque pudo "retrasar mínimamente" el ritmo en los primeros días, destaca que "se solucionó volviendo a esas residencias a vacunar cuando fue necesario". En otros casos, como los sanitarios, no será necesario este proceso de consentimiento sino que será suficiente con la inscripción, lo que facilitará el proceso. A la población general "se les dará cita e irá al punto de vacunación cuando llegue el momento", afirma.

LA MAYORÍA DE SANITARIOS, VACUNADOS EN ENERO

Al ser preguntado por el personal sanitario de primera línea al que se le administrará la vacuna a partir del lunes y cuántos tendrán que esperar a que haya más dosis, Pérez ha precisado que, en principio, tanto para el personal sanitario del sistema público como del privado "se han puesto ya en marcha mecanismos para que se inscriban" porque la vacunación es voluntaria.

La inscripción del sistema público se puso en marcha a finales de la semana pasada y ya hay inscritas más de 8.000 personas, mientras que la del sistema privado se va a lanzar este martes y se va a difundir a los sanitarios, que se podrán inscribir en la página web habilitada.

"Pensamos que, con una vacunación progresiva, no va a ser necesaria una priorización en la que haya mucho retraso en la administración a los sanitarios que no sean de primera línea", ha precisado Pérez, quien cree que se podrá llegar a la mayoría de estos profesionales en el plazo de "unas semanas". "Durante el mes de enero pensamos que se podrían vacunar la gran mayoría", ha precisado.

Aunque no ha precisado el plazo en el que serán vacunados los sanitarios, ha señalado que dependerá del número de personas inscritas. "Ahora mismo estaría inscrito un 25% del personal del SMS y, como hemos comentado, no sería necesario aplicar los criterios de priorización de forma muy estricta porque habría capacidad y vacunas suficientes como para poder abordar esos grupos en un plazo de tiempo corto".

EQUIPOS DE VACUNACIÓN

Respecto a los equipos que están vacunando en la Región y sus horarios, Pérez ha indicado que, en general, hay 350 personas formadas en la Región para vacunar y van turnándose en función del número de residencias a las que se acude cada día. "No van siempre los mismos equipos", puntualiza Pérez, quien indica que se está vacunando tanto por la mañana como por la tarde en algunos sitios.

También se está vacunando en fines de semana y festivos, aunque reconoce que "evidentemente el ritmo no puede ser nunca el mismo que en un día ordinario".