La ruta más popular de Lorca estrena puentes y recibe la bandera de Sendero Azul

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha inaugurado este domingo las mejoras en la ruta del Cejo de los Enamorados, considerado el sendero más transitado del municipio por su cercanía al casco urbano. El proyecto, financiado con fondos europeos, ha incluido la renovación de cinco puentes y sus pasarelas, además de la creación de una nueva área de descanso con mirador para potenciar su atractivo.

La jornada inaugural ha estado guiada por la Asociación Lorca-Santiago y La Carrasca, con la colaboración de la Asociación Amigos del Cejo. Numerosos asistentes han participado en el recorrido para conocer de primera mano las actuaciones de mejora y disfrutar del entorno natural de este paraje cercano al castillo de Lorca.

Un recorrido de leyenda y naturaleza

Enclavado en la Sierra de la Peñarrubia, el sendero discurre a lo largo de más de 9 kilómetros con vistas al Valle del Guadalentín. La ruta, que forma parte de la histórica Vía Augusta, debe su nombre a la leyenda de dos amantes, un árabe y una cristiana, que se arrojaron desde el cerro ante la imposibilidad de su amor.

Mejoras en seguridad y accesibilidad

Las obras de rehabilitación, con una inversión de 118.266 euros financiados por fondos Next Generation EU, se han centrado en mejorar la transitabilidad y seguridad. Se han adecuado cinco puentes con estructuras de acero y pasarelas más anchas de madera, unificando la estética y renovando los elementos de seguridad para dotar de la máxima seguridad al recorrido.

También se ha construido una nueva área de descanso con mirador con una inversión de casi 9.000 euros. Esta actuación responde a una demanda del colectivo 'Amigos del Cejo', que realiza una importante labor de repoblación y mantenimiento en la zona. Los trabajos han incluido la limpieza de 150 metros cuadrados y la instalación de bancos y barandillas.

Distinción nacional 'Sendero Azul'

Durante la inauguración, el sendero ha izado la bandera de 'Sendero Azul', un galardón que reconoce la recuperación de itinerarios que promueven la educación ambiental. Con esta distinción, la ruta se integra en una red de más de 1.200 kilómetros en toda España, un hecho que, según el alcalde, contribuye "al proyecto municipal de fomento del turismo sostenible".

La distinción fue concedida en febrero, posicionando a Murcia como la segunda comunidad autónoma con más Senderos Azules del país, solo por detrás de Galicia. El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), Juan Francisco Martínez, ha destacado que este sendero "refuerza la apuesta de la Región por un modelo turístico que integra la conservación del entorno natural con la divulgación y la sensibilización ambiental, con el fin de ofrecer al visitante una experiencia sostenible y de calidad".

El Ayuntamiento de Lorca también trabaja con la Federación de Montañismo de la Región de Murcia en la homologación oficial del sendero. Esta medida facilitará su promoción en guías y plataformas especializadas, favoreciendo su visibilidad y un uso ordenado.