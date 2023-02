Rosa Medina (PP) "El PSOE está gobernando, otra vez, “a la púa”.

La secretaria general del Partido Popular de Lorca, Rosa María Medina, ha advertido que "el PSOE ha sumido al Ayuntamiento en una espiral de derroche y despilfarro económico idéntica a la que ya sufrieron las arcas municipales antes de las elecciones de 2007, y que pudo corregirse tras la llegada del PP a la gestión del municipio. Esto merece una reflexión, que traten con cuidado el dinero público y piensen muy bien qué herencia quieren dejar en el Ayuntamiento a partir de mayo."

La edil del PP ha subrayado que "el gobierno del PSOE está aprovechando el levantamiento del límite de gasto de la etapa durante la pandemia del Covid para gastarse todo el dinero disponible, y aún más. No sólo es que están quemando todo el ahorro que les dejamos en el Ayuntamiento, casi 15 millones de euros, sino que ya empezamos a observar gastos innecesarios que sitúan este despilfarro muy por encima de esa cantidad. Exigimos que dejen de gastar endeudando el futuro del municipio. No se puede despilfarrar gastando a la “púa”. Tienen que tener en cuenta que la Unión Europea ya ha advertido a España que los ayuntamientos tendrán que recuperar el límite de gasto el próximo año. Por tanto, una gestión ordenada de las arcas municipales obliga a tomar decisiones pensando en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones."

El Partido Popular considera que la cercanía de las elecciones municipales es el motivo de esta cuestión "en cuanto han notado que las encuestas y el apoyo de los ciudadanos se les aleja, se han lanzado a gastar y gastar, en una dinámica de “quemar las naves”. El cambio de ciclo político no puede cerrarse otra vez incurriendo en gastos disparatados, como fundir 50.000€ en adornar una redonda. Gestionar a la “púa” es un error que vamos a tener que pagar todos."

Por último, Medina, en referencia al pleno extraordinario del próximo lunes ha remarcado que "estamos de acuerdo con el arreglo de la carretera en Almendricos, porque los vecinos se lo merecen, y apoyaremos la moción al respecto que se presentará en el próximo pleno. Nuestra opinión es que esa inversión tendría que realizarse con cargo al presupuesto municipal."