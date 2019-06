Roberto Torres "no es viable la unión esta temporada. Estamos preparando nuestro proyecto"

No habrá unión en el fútbol lorquino esta temporada. El presidente del Lorca FC ha confirmado a DXT Cope esta misma tarde que no habrá unión en el fútbol lorquino "porque no es viable. Nosotros estamos trabajando en el proyecto de la próxima temporada que se dará a conocer a partir del 28 de junio".

El empresario madrileño no se reunirá mañana con el alcalde de la ciudad, Diego José Mateos debido a la cargada agenda que tiene durante los próximos días. La reunión, se ha aplazado a la próxima semana, donde Torres le indicará al nuevo alcalde que no habrá unión porque no es viable.

Torres, ya señaló ayer en un comunicado que envió a través del canal oficial del club en Twitter que el "Lorca FC existe y seguirá existiendo".

De esta forma, se rompe cualquier posibilidad de que la unión de los dos equipos de la ciudad fuera efectiva.

Tanto Diego José Mateos, como Joaquín Flores, alcalde y presidente del CF Lorca Deportiva estaban predispuestos a buscar una solución, tras la reunión mantenida ayer tarde . Flores indicó al término de la misma a DXT Cope que "Si Roberto Torres tiene buena predisposición habrá un gran proyecto de fútbol en Lorca"

De esta forma, el CF Lorca Deportiva seguirá perfilando su proyecto para la próxima temporada, donde Joaquín Flores no seguirá como presidente de la entidad lorquina y a partir de la próxima semana, se podrían producir reuniones con diferentes grupos inversores para analizar el traspaso de poderes. Joaquín Flores dejará sus funciones de mandatario del equipo lorquino y será el presidente de las bases.

Roberto Torrers por su parte, comenzará a partir de julio la confección de la plantilla, que competirá por segunda temporada consecutiva en el grupo XIII de Tercera División