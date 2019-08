IU respalda la subida salarial de los trabajadores de la ORA

Pedro Sosa, concejal portavoz de Izquierda Unida Verdes en el ayuntamiento de Lorca, ha comparecido esta mañana ante los medios para mostrar el apoyo de su grupo municipal al nuevo plus que han de cobrar los trabajadores de la ORA, acordado entre ellos y la empresa en el pasado periodo corporativo.

Tras las declaraciones de esta semana del Vicealcalde, Sr. Morales, criticando la subida salarial de estos empleados, Sosa ha salido en defensa de los derechos adquiridos por ellos en sus negociaciones con la empresa, acaecidas al final del anterior periodo corporativo, por la cual se les atribuía un nuevo plus salarial dado que los ingresos de Limusa estaban aumentando por el cobro de las multas a los vehículos que incumplían la normativa de estacionamiento en la vía pública.

Por este motivo, Sosa ha solicitado al Sr. Morales, que antes de cargar contra estos empleados municipales haciendo alusión a un supuesto informe de los servicios jurídicos, "se informe bien, pues todos los grupos municipales que componían el Consejo de Administración de Limusa en el anterior periodo, incluido Antonio Meca de C's, estuvieron de acuerdo en otorgarles ese nuevo plus, con el visto bueno de los servicios jurídicos de la empresa que fueron quienes redactaron el acuerdo".

Por ello, Sosa se pregunta "cómo es posible que los mismos servicios jurídicos que redactaron el acuerdo, ahora emitan un informe en sentido contrario, solicitándole que le remita dicho informe, e insta a todos los grupos políticos a que dejen de usar a los trabajadores y sus derechos como arma arrojadiza entre partidos."

Por último, Sosa ha recordado al Sr Morales, que "hasta septiembre, el nuevo Consejo de Administración de Limusa en el que el voto de IU será determinante en cada votación, no estará constituido, por lo que a día de hoy el Sr. Morales no es Consejero Delegado de Limusa, por lo que le demandarán desde IU las responsabilidades oportunas del conflicto laboral que se pueda derivar con los trabajadores por la cancelación del cobro de este plus que el Sr. Morales ha ordenado"