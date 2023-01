Regantes y políticos de Levante se concentran contra Ribera por el trasvase Tajo-Segura: "Nos estáis ahogando"

Regantes y políticos de Levante, también del PSOE, convocados por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), se han manifestado este miércoles 11 de enero frente a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) por el Trasvase Tajo-Segura.

"Nos estáis ahogando y no con agua" o "En el Levante, sin agua, desisto y paro", han sido algunos de los cánticos que han coreado los cerca de 15.000 asistentes, según los organizadores, y 7.000 según datos de la Policía Nacional facilitados a Europa Press por la Delegación del Gobierno de Madrid. Los asistentes han pedido "frenar la locura" de la ministra Teresa Ribera durante cerca de 3 horas.

Los manifestantes, que han comenzado a concentrarse en la madrileña Plaza de San Juan de la Cruz en torno a las 10.30 horas, han protestado bajo el lema 'En el Levante, sin trasvase, desierto y paro' contra el acuerdo para aumentar el caudal ecológico del río Tajo de aquí a 2027, que supondrá una disminución de las aportaciones del acueducto Tajo-Segura a los caudales de las provincias de Alicante, Murcia y Almería de unos 105 hectómetros cúbicos.

Los regantes protestan porque estiman que este recorte a las transferencias de agua de riego provocarán la pérdida de 15.000 empleo y una reducción de valor patrimonial de 5.692 millones de euros y defienden que "no hay alternativa a la disminución del volumen de agua disponible".

MIEMBROS DEL PSOE, PP, VOX O Cs, JUNTO A LOS REGANTES

Entre los asistentes se encontraban los alcaldes socialistas de Lorca, Murcia y Águilas o las consejeras de Agricultura de Valencia y Andalucía, así como una representación de la Generalitat valenciana, que dirige el también socialista Ximo Puig, según han informado a Europa Press los organizadores.

En la concentración, el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, que ha asistido para "apoyar" a los agricultores de la zona levantina y "luchar para que no se acabe con el Trasvase Tajo-Segura, considera que el agua tiene que llegar a la Región de Murcia porque "es donde una gota de agua es mucho más eficiente que en cualquier otro lugar".

"Es muy importante que no se entre en guerra del agua. Tiene que haber unidad en esta zona en los grupos políticos y buscar otras alternativas que nos permitan tener agua para siempre, como tener más desaladoras", ha manifestado el socialista Serrano, al tiempo que ha defendido que la protesta de este miércoles "no es una cuestión de color político", sino que es una cuestión de que todas las personas de la región levantina sienten "este problema".

SANTIAGO ABASCAL Y ORTEGA SMITH

Además, han asistido representantes del Partido Popular, Ciudadanos o Vox, como el líder de la formación, Santiago Abascal, o el portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith.

Para el presidente de Vox, es necesario "un mismo discurso del agua en toda España, con una interconexión de todas las cuencas que garantice la prosperidad económica y que dé oportunidades de futuro y sobre todo que salve a todo el Levante español".

Abascal, en declaraciones a Europa Press, también ha reclamado "coherencia". "No vale estar en el Gobierno de España y luego venir a manifestarse aquí los alcaldes socialistas y de otros partidos que nunca han hecho nada por el agua ni por Levante. Este Gobierno solo escucha la ambición de Pedro Sánchez", ha criticado.

En la misma línea, Ortega Smith ha resaltado que los regantes "están pidiendo justicia y que de una vez por todas se les deje de tomar el pelo". "Es imposible, inviable, que se pueda sacar adelante la agricultura y por tanto el pan de tantas familias en el Levante si no se apuesta decididamente por una interconexión de las cuencas, por un Plan Hidrológico Nacional", ha comentado.

"Hay que dejar de arrodillarnos ante las malditas Agendas 2030 que vienen a generar miseria y paro. En España hay agua suficiente, lo que hay que hacer es distribuir el agua entre toda España", ha afirmado el portavoz de Vox.

LÓPEZ MIRAS: "ABRIR EL GRIFO SE VA A CONVERTIR EN UN LUJO"

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho que "abrir el grifo se va a convertir en un lujo" para miles de familias del Levante español si el Gobierno central no da marcha atrás en su decisión de "recortar" el volumen de agua trasvasada.

En declaraciones a los medios de comunicación, López Miras ha subrayado que una de las reivindicaciones del Gobierno murciano en materia hídrica es que "todos los españoles tengan acceso al agua en las mismas condiciones", algo que, a su juicio, "no está pasando", porque "hay españoles que no saben si el mes que viene tendrán agua y a qué precio en sus hogares".

"No estoy hablando solo de las empresas o de los agricultores. Este es un problema que va más allá de la Región de Murcia, de la Comunidad Valenciana, de Almería o de un sector como el agrícola. Afecta a todas las familias y a todos los sectores de forma transversal", ha apostillado el jefe del Ejecutivo murciano.

En representación de Ciudadanos, el concejal en el Ayuntamiento de Murcia Pedro García Rex ha reivindicado su "compromiso" con los regantes del Levante español. "No vamos a permitir que políticas electoralistas condenen el crecimiento de nuestra región. Desde Cs volvemos una vez más a insistir en la necesidad de un gran Pacto de Estado del Agua que aborde todas las soluciones posibles", ha agregado.

TRES BAILARINAS REPRESENTAN LA SEQUÍA EN MURCIA, ALICANTE Y ALMERÍA

Pasadas las 11.00 horas, tres mujeres ha realizado un baile representando a las tres provincias afectadas por el recorte del Trasvase Tajo-Seguro: Alicante, Murcia y Almería. Durante la representación, las bailarinas han lanzado cubos de agua frente al Ministerio para denunciar la sequía que afecta al Levante español.

Los agricultores han colocado dos tractores frente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y han aparcado varios camiones en el Paseo de la Castellana, que no han dejado de pitar como forma de protesta.

"Pedimos agua y si no nos dan el agua pedimos la dimisión de la ministra, pero como no va a dimitir que su jefe, Pedro Sánchez, la cese", ha coreado uno de los organizadores desde el escenario situado en la puerta del MITECO, desde donde ha pedido a Ribera que "salga de su despacho" para hablar con los agricultores.

La concentración ha concluido con la intervención del presidente del Círculo por el Agua, Lucas Jiménez, quien ha exigido a Teresa Ribera que dimita: "Vete, y si no te vas, que alguien te eche. Ya está bien de jugar con las personas, que es lo que está haciendo".

"Ribera no entiende de vuestras angustias. No sabe los apuros y miedos a que no llueva o que lo haga en demasía. Ministra, estamos frente a su casa, hemos venido a exigirle que deje la política a un lado y se centre en gobernar contando con las personas, porque el agua no es una batalla política entre las comunidades autónomas, sino un asunto de Estado", ha sentenciado Jiménez.

El presidente del Círculo del Agua ha calificado de "decisión sectaria" de la ministra el recortar el Trasvase "de forma innecesaria", ya que, a su juicio, "es posible no elevar caudales invirtiendo en modernización del regadío".

"No ponga en riesgo el honrado trabajo de los agricultores. No sea inconsciente y provoque miles de despidos. Tiene que dejar la chaqueta del partido político en casa y defender a todos. Es una radical del agua", ha concluido.