Se reduce a la mitad en un mes el número de lorquinos que no han justificado las ayudas

La cifra de lorquinos que aún no han justificado ante la Administración el uso de las subvenciones públicas para reparar sus casas tras los terremotos de 2011 se ha reducido a la mitad en el último mes y ha pasado de casi 1.400 en junio a poco más de 700 esta semana.

Lo ha confirmado el alcalde, Diego José Mateos, un día antes de que la Asamblea Regional apruebe, a instancias del PP y por unanimidad de los grupos, una proposición de ley para la modificación de la norma 8/2018 de ayudas a Lorca para ampliar en seis meses más el plazo de justificación que terminaba el 25 de julio.

Mateos ha considerado el semestre de moratoria un plazo suficiente para que las 700 personas que no han cumplimentado la documentación se acojan al procedimiento simplificado arbitrado por la Comunidad de Murcia en esta ley.

El alcalde ha anticipado que aprovechará la prórroga para gestionar la inclusión en la norma de casuísticas que no estaban contempladas inicialmente y que dejarían fuera a una parte de los perceptores de las ayudas públicas para la reparación de viviendas tras los seísmos.

Se ha referido a las comunidades de propietarios -que al no ser persona física no podían beneficiarse de la norma- y a aquellos particulares en los que la suma de ayuda pública y de la indemnización del Consorcio de Compensación de Seguros no superara el coste real de la reparación de las viviendas.

Mateos abordó anoche este asunto con la plataforma de afectados por la justificación de ayudas a cuya asamblea, celebrada en el centro cultural Alcalde Campoy Camacho, acudió el regidor socialista.

Ha considerado que su asistencia era “necesaria y pertinente” para “tomar conocimiento de las situaciones que quedan por resolver” y para mostrar el “apoyo total del ayuntamiento de Lorca” a los afectados.

Se ha mostrado partidario de “enriquecer” esa ley “para que de una vez por todas se de carpetazo y se archive esta circunstancia (de la justificación de las ayudas) que después de ocho años debe tocar a su fin”, ha afirmado el alcalde.

Anoche también participó en la reunión con los afectados la concejala de IU Gloria Martín que suele ejercer de portavoz de este colectivo y que insistió en la necesidad de que la nueva Ley “tenga en cuenta otras causas” y en la posibilidad de “presentar enmiendas a la nueva normativa”.

La modificación legal que amplía en seis meses el plazo a los afectados que se tramita este miércoles por el procedimiento de lectura única en el Parlamento regional de forma previa al debate de investidura de Fernando López Miras, del PP, como presidente de Murcia