Recomendaciones en caso de fuertes lluvias

La Agencia Estatala de Meteorología ha comunicado un aviso de alerta roja para la Región de Murcia por fuertes lluvias que se pueden producir desde las 6 de la mañana del jueves y hasta la tarde del viernes. Ante esta situación de fuertes tormentas, se recomiendan una serie de cuestiones a tener en cuenta.

Si se está lejos de un refugio adecuado, mantenerse alejado de las masas de agua y de los objetos altos. Encuentre un lugar bajo o una depresión del terreno pero no se tumbe en el suelo; o evitar permanecer en lo alto de las colinas y no refugiarse debajo de árboles, en particular si están aislados o de los más altos.

Alejarse de alambradas, verjas, vías del tren y otros objetos metálicos, al igual que de zonas ricas en mineral de hierro. En caso de ir conduciendo y verse sorprendido por una tormenta, recuerda que un vehículo cerrado puede ser un buen refugio. En todo caso, aconseja disminuir la velocidad, extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua.

El '1-1-2' recuerda que en la calle, el abrigo de los edificios protege del riesgo de las descargas y dentro de casa, cuidar que no se produzcan corrientes de aire, pues éstas atraen los rayos. De ahí la recomendación de cerrar puertas y ventanas en caso de tormenta. Igualmente, evitar tomar un baño o ducha, ya que el agua es una buena conductora en caso de tormenta eléctrica.

También aconseja proteger los electrodomésticos, ordenadores, desenchufándolos para evitar que sean dañados por una subida de tensión o que ocasionen descargas eléctricas.

Asimismo, en caso de sorprendele una tormenta y empezar a llover de manera torrencial, recomienda tomar determinadas precauciones, como no atravesar con su vehículo los tramos que estén inundados. La fuerza del agua puede arrastrarle al hacer flotar el vehículo.

También es importante localizar los puntos más altos de la zona donde se encuentre, ya que puede necesitar dirigirse a ellos en caso de posible inundación.

Si es posible, Emergencias aconseja intente sintonizar las emisoras de radio locales para informarse de las predicciones meteorológicas en la zona en que se encuentre.