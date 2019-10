IU reclama la recuperación del Escarambrujo, paralizada pese a contar con financiación

IU ha reclamado al Ayuntamiento de Lorca que inicie las obras de rehabilitación del complejo hidráulico del molino de El Escarambrujo.

La formación de izquierdas ha criticado que el nuevo equipo de gobierno local, de PSOE y CS, mantenga paralizado el proyecto pese a tener la financiación autonómica para llevarlo a cabo, que asciende a 800.000 euros.

La concejala de IU Gloria Martín ha recordado que El Escarambrujo está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) como lugar de interés etnográfico y que forma parte del patrimonio municipal tras la cesión gratuita que hicieron al ayuntamiento sus anteriores propietarios.

La edil ha denunciado que se esté “cayendo a pedazos” y que los trabajos deberían estar “ya avanzados”, puesto que el 31 de diciembre de 2020 concluye el plazo para justificar las obras del plan director con cargo al Banco Europeo de Inversiones (BEI), tras la última prórroga concedida, aunque la obra ni siquiera ha sido licitada.

En relación a este asunto la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Lorca, María Ángeles Mazuecos ha recordado que “en la junta de gobierno celebrada el pasado viernes se aprobó solicitar dicha subvención de 800.000€, cuya concesión al Ayuntamiento a día de hoy no se ha aprobado por parte del Consejo de Gobierno de la CARM, por lo que el Consistorio no ha podido iniciar la licitación de los trabajos al no tener la disponibilidad económica para ello”.

Según la edil de Cultura, “a fecha de enero 2019, la junta de gobierno aprobó solicitar una subvención a la Dirección general de bienes culturales de 799.998 € para la consolidación estructural del molino del escarambrujo, acuerdo de junta que se presentó en febrero de 2019 en la Comunidad Autonoma”.

Mazuecos ha señalado que “en junio de este año se recibió en el Ayuntamiento un escrito de la Dirección general de Bienes Culturales en el que se hacía referencia a impedimentos de indole técnico en relacion al proyecto y en el que solicitaban una documentación administrativa con el fin de poder tramitar la subvención, proyecto modificado que se presentó en la Dirección General de Cultura el pasado septiembre”.

La edil ha detallado que “este mes se ha recibido otro escrito de Cultura en el que se solicita la modificación del acuerdo de junta de gobierno, para pedir los 800.000€ de subvención tal y como recogía el proyecto inicial”.

Por último, Mazuecos se ha mostrado esperanzada en que el trámite administrativo “se pueda resolver lo antes posible para que llegue ese dinero que permita consolidar este edificio”.