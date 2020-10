El PP reclama "controles efectivos y patrullas permanentes a pie de calle"

La concejal del PP en el Ayuntamiento de Lorca Mayte Martínez, ha propuesto que se mejore el sistema de vigilancia que se está desarrollando para garantizar el cumplimiento de las medidas contempladas en la Fase 1 flexibilizada.

Martínez ha destacado que "los lorquinos no entienden cómo es posible que los controles de seguridad se limitaran a las jornadas posteriores a la declaración de esta fase, mientras que en los últimos días han desaparecido. Queremos, además, que se establezcan patrullas a pie de calle, una medida disuasoria, tranquilizadora y muy efectiva que proponemos que se ponga en marcha a la mayor brevedad posible."

Mayte Martínez ha señalado que "los controles no están funcionando y hay que replanteárselos y mejorarlos. El esfuerzo de los profesionales de nuestra Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional está siendo excepcional, pero es evidente que el sistema establecido desde el ayuntamiento y la delegación del gobierno no responde a los planteamientos que se han puesto sobre la mesa, por lo que exigimos que ambas administraciones aprendan de la experiencia y corrijan estos fallos cuanto antes. No se trata únicamente de establecer presencia de agentes en determinadas carreteras, sino de concretar el objetivo que se persigue, porque no es normal que, por ejemplo, el pasado fin de semana no hubiera ningún tipo de control con agentes de la ley para garantizar que se cumpliera de forma efectiva la medida que impide salir del casco urbano a quienes residen en esta zona del municipio. Nadie comprende cómo es posible que, con la gravedad de la situación que estamos sufriendo, haya existido semejante laxitud en las vías de comunicación, circunstancia a la que se suma la imperceptible presencia de agentes a pie de calle en el casco urbano."

Mayte Martínez ha afirmado que "la salida a esta situación está en manos de cada lorquino, porque del comportamiento de cada vecino depende que consigamos una concienciación ciudadana plena que nos permita acabar con estas restricciones a la mayor brevedad posible."