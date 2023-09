PSOE e IU reclaman la apertura inmediata de las dos plantas cerradas de la residencia Domingo Sastre

Pedro Sosa, concejal portavoz de IU+Podemos+AV, y María Dolores Chumillas, edil del PSOE, han anunciado esta mañana ante los medios la moción conjunta que llevarán al Pleno correspondiente al mes de septiembre en la que demandan un aumento en el número de plazas disponibles de la misma, así como la creación de una unidad demencia y un aumento en el número de personal de dicho centro.

Chumillas ha recordado que desde el PSOE hemos promovido varias iniciativas en este sentido, pero López Miras sigue “dando la espalada” a Lorca, mientras que Fulgencio Gil se mantiene “escondido y es incapaz de reivindicar nada de lo que se merecen los lorquinos y las lorquinas”. Es imprescindible que alguien alce la voz por nuestro municipio y, desde luego, por uno de los colectivos más vulnerables, ha remarcado la concejal.

No podemos permitir que Lorca, siendo la tercera ciudad más importante de nuestra Región, tenga un alcalde, Fulgencio Gil, que no es capaz de luchar para que nuestros vecinos y vecinas tengan unos servicios básicos dignos, y más cuando hablamos de nuestros mayores. No es tolerable que esta residencia, referente en cuanto al trabajo profesional que en ella se desempeña, tenga varias plantas cerradas, existiendo la demanda que a día de hoy existe y que ha aumentado de manera considerable en cuanto a la atención que nuestros mayores necesitan y que cada vez más, demandan éste tan necesario servicio.

Para Sosa, ante la precariedad asistencial que sufren nuestros mayores en Lorca, tanto en las residencias públicas como en las concertadas, se hace indispensable una mejora significativa en la calidad de la misma, comenzando por un notable aumento en el número de plazas disponibles.

Ambas formaciones solicitarán también a la Comunidad proveer las plazas necesarias de empleo público para poder aumentar y reforzar de forma continuada la atención a personas mayores en residencias y centros de día para cubrir la gran demanda existente.