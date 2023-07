El PSOE de Lorca solicita al nuevo equipo de Gobierno que realice obras de mejora en los centros educativos

El PSOE solicita al nuevo equipo de Gobierno que realice obras de mejora en los centros educativos de Lorca durante el verano como se hizo siempre con el equipo de Diego José Mateos.

La concejala de Educación del PSOE de Lorca ha denunciado la “mala planificación de los populares” porque ya ha finalizado julio y solo les queda un mes para acometer estas actuaciones y ha recordado que el equipo de Gobierno de Diego José Mateos invirtió 1,2 millones de euros en mejorar y mantener los centros educativos de la ciudad.

“Incluso durante el segundo semestre de 2019, cuando al entrar a gestionar el Ayuntamiento nos encontramos las partidas presupuestarias agotadas, se invirtieron 70.000 euros, por responsabilidad y siendo conocedores de las necesidades más urgentes de mantenimiento que tenían nuestros centros educativos2.”, ha recordado la edil.

“Por eso, exigimos al Equipo de Gobierno del Partido Popular que no ponga excusas y acometa las obras de mantenimiento necesarias para la puesta a punto de nuestros colegios de cara al inicio de curso 2023/2024. No nos valen excusas ni mentiras porque el Ayuntamiento tiene hoy una excelente situación financiera, no como la que ellos dejaron en 2019”, ha destacado Irene Jódar.

Durante el Gobierno de Diego José Mateos se realizaron obras de mejora y mantenimiento en colegios de nuestro municipio valoradas en más de 1.227.000 euros, con grandes proyectos como la adecuación de los aparcamientos en el CEIP Campillo y Virgen de las Huertas, las mejoras en los accesos a los centros del Consejero y Morata, remodelación de la instalación eléctrica del colegio de Purias, reformas en los baños de San Cristóbal o Alfonso X, por poner dos ejemplos, o la instalación y preparación para habilitar zonas de sombraje en los colegios de Parroquia, Zarzadilla de Totana, Almendricos o Ramonete.

“En definitiva, mejoras y mantenimiento más que necesarias para la puesta a punto de los colegios de Lorca que deben continuar este verano de cara al inicio del curso escolar 2023/2024, y no vale con acometer pequeños arreglos porque nuestros centros educativos se merecen el compromiso de su Ayuntamiento”, ha destacado la concejal.

“Para el Partido Socialista siempre ha sido una prioridad el bienestar de nuestros escolares, y por eso se ha hecho durante nuestros cuatro años de gestión una gran apuesta de más de 1,2 millones de euros para mejorar los colegios. Por eso esperamos que el Gobierno de Fulgencio Gil continue por esta línea y se ponga a trabajar. No podemos perder ni un minuto, ya que falta menos de un mes y medio para que comiencen las clases”.

Además, desde el PSOE exigimos a al equipo de Gobierno que inste a la Comunidad Autónoma a que dé explicaciones urgentes sobre la retirada de las aulas prefabricadas del Colegio Público de La Campana. No entendemos por qué el pasado viernes 21 de julio quitaron los barracones donde los niños de 4º, 5º y 6º de Primaria han dado sus clases este curso. También han retirado las aulas prefabricadas del colegio de Morata o Villaespesa , por ejemplo.

“El pasado curso, los niños y niñas estuvieron en calle durante dos semanas. Quince días que no tuvieron estas clases prefabricadas por la mala gestión de la Consejería de Educación del Partido Popular. Por eso ahora nos preocupa mucho, no solo a nosotros, sino también a los padres y madres, que esta situación se vuelva a repetir. Los escolares de La Campana merecen unas instalaciones dignas y decentes para asistir a clase. Por eso pedimos que o se inicie la construcción de la ampliación del centro o se coloquen a la mayor brevedad posible estas aulas prefabricadas. No podemos permitir que haya agravio comparativo entre un alumno o alumna del centro de Lorca y uno de La Campana, Morata o Villaespesa”, ha finalizado.