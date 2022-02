PSOE "Lorca ejecuta en tiempo y forma las obras en las calles olvidadas por los proyectos del PP"

La concejala de Fomento del Ayuntamiento de Lorca, Isabel Casalduero, ha lamentado “las declaraciones vertidas esta mañana por el edil de IU-Verdes, el señor Sosa, en relación al avance de las obras que se están ejecutando en el municipio”.

Casalduero ha denunciado “la falta de objetividad del señor Sosa que ha cambiado la vara de medir que usaba cuando gobernaba el PP en Lorca pues hubo tiempos en los que el edil se quejaba bastante menos y, sin embargo, la norma eran meses y meses de retrasos en cada una de las obras que se realizaban en nuestro municipio”.

“Es muy evidente, y los saben nuestros vecinos y vecinas porque con hechos se está demostrando, que las obras que dependientes del Ayuntamiento de Lorca se están llevando a cabo en tiempo y forma y con una ejecución y un control impecables y así lo constatan las propias actuaciones, ejemplo de ello las calles Jerónimo Santa y Abellaneda”.

La edil ha explicado que “los trabajos de renovación en la Calle Abellaneda cuentan con un leve retraso, poco más de un mes, motivado por dos cuestiones: la falta de suministro de materiales, no en Lorca sino a todos los niveles, al inicio de la obra y la más importante, el empeño de este equipo de Gobierno y del propio Alcalde, Diego José Mateos, de minimizar las molestias a los vecinos y vecinas de la zona, entre los que precisamente se encuentra el señor Sosa, para lo cual se decidió no cortar en ningún momento la calle por completo y permitir, así, el acceso a los vehículos”.

“En cuanto a las calles olvidadas por las obras de renovación urbana gestionadas por el Partido Popular, este equipo de Gobierno está demostrando su compromiso por acabar con las injusticias cometidas por el PP en determinadas zonas de nuestro municipio, la prueba la tenemos en las obras de renovación urbana de la zona sur del Barrio de La Viña, Molins de Rei o San Antonio, espacios olvidado por el PP y que desde el PSOE hemos trabajado para poder llevarlas a cabo y será en tan solo unas semanas cuando comiencen allí las obras”.

Casalduero Jódar ha recordado, en cuanto a las obras de la zona sur del Barrio de la Viña, que “hace muy pocas semanas el señor Sosa decía que no las íbamos a ejecutar, demostrado queda que no tenía razón. Es una lástima que en los tiempos en los que el Partido Popular gobernaba en Lorca no fuera tan reivindicativo pues fueron ellos quienes planificaron las obras del BEI, el Partido Popular, y entonces no se le oía hablar de la calles Portijico o Camino Viejo del Puerto”.

La concejala de Fomento ha indicado que “respecto a las obras que competen a la Comunidad Autónoma, el señor Sosa tendrá que preguntar a la Comunidad Autónoma. Mientras, desde el Ayuntamiento de Lorca seguimos trabajando en el Barrio de San Antonio para renovar todo aquello que fue excluido por el PP y ya se están haciendo los trabajos de suministros en la zona y el parque”.

Por último, Isabel Casalduero ha manifestado que “solo hablando desde la inquina se le puede ocurrir a alguien que haya retrasos deliberados cuando desde el equipo de Gobierno estamos trabajando sin descanso para finalizar, cuanto antes, todas las obras previstas”.