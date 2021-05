PSOE "López Miras castiga a Lorca eliminando de los presupuestos regionales partidas de educación"

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Lorca, Antonia Pérez, ha denunciado “una nueva muestra del profundo abandono en materia educativa que sufre nuestro municipio por parte de un Gobierno Regional que incumple sus acuerdos y deja fuera del presupuesto regional multitud de asuntos que la propia Consejería ya había anunciado pero que no van a realizar”.

“El señor López Miras ha presentado el proyecto de presupuestos regionales correspondiente al año 2021 en el que volvemos a ser testigos de cómo la Comunidad Autónoma se olvida de Lorca, del tercer municipio más grande de la Región de Murcia, con un presupuesto minúsculo, y no solo eso, sino que no se van a cumplir los compromisos adquiridos, anunciados y presentados por la propia ex consejera de Educación durante su visita a Lorca, en diciembre, puesto que no han sido contemplados en los presupuestos”.

Pérez ha indicado que "se olvidan del Plan Sombra, añadimos un año más de inactividad para este tema, hace ya años que se comprometieron con la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Lorca a cubrir tres pistas deportivas por año y aún estamos a la espera de que se cubra la primera de ellas, de que se cumpla este compromiso. La propia ex consejera de Educación, Esperanza Moreno, vino a Lorca a anunciar el inicio de la cobertura de la pista del Colegio de Villaespesa de Tercia y nuestra sorpresa es que no aparece contemplado en los presupuestos regionales”.

“Los niños y niñas lorquinas, las comunidades educativas de Lorca llevan años padeciendo las altas temperaturas que se alcanzan en nuestro municipio, una actuación de carácter regional que nunca llega y que, pensando precisamente en el bienestar de nuestros niños y niñas, ha sido el Partido Socialista de Lorca, desde el Ayuntamiento, quien ha comenzado la cubrición con recursos propios en el Colegio Sagrado Corazón”.

La edil ha detallado que “otra de nuestras eternas luchas, con más de veinte años de reclamaciones, es la mejora del Colegio de Infantil de Almendricos, desde la Concejalía de Educación de Lorca se ha trabajado para rescatar y modificar este proyecto, también fue otro de los anuncios realizados por la propia ex consejera de Educación, asegurando que se pondría en marcha este año, y tampoco se ha contemplado en los presupuestos”.

“Los alumnos y alumnas de Almendricos merecen ser tratados igual que el resto de ciudadanos murcianos y murcianas y necesitan ya un nuevo colegio puesto que el centro del que disponen no es el adecuado y se mantiene únicamente gracias a la encomiable labor de sus propios maestros y maestras”.

Pérez Segura ha insistido en que “estos presupuestos regionales tampoco se contempla la dotación económica correspondiente a la adquisición de los filtros depuradores de aire, los filtros HEPA, instalados en todos los centros educativos del municipio. Un gasto de 300.000 euros al que se hizo desde el Ayuntamiento de Lorca, asumiendo una de las tantas competencias de la Comunidad a las que no ha hecho frente”.

“Esta partida económica debía estar recogida en el proyecto pues en el Pleno Municipal correspondiente al pasado mes de febrero se aprobó, por unanimidad, instar a la Consejería de Educación a incluirla en los presupuestos para hacer frente a un gasto que debe hacer el Gobierno Regional”.

La edil ha especificado que “nada aparece en el proyecto al respecto de la limpieza adicional necesaria en los centros educativos debido a la situación de pandemia, la crisis de la COVID-19 ha hecho necesario dotar a los centros docentes de una limpiadora en horario de mañana, las cuales están por supuesto trabajando desde el inicio del curso gracias al Ayuntamiento de Lorca pero que se constituye como un gasto extraordinario competencia del Gobierno Regional, y que tampoco hace frente a ella”.

Pérez Segura ha recordado que “desgraciadamente, el Gobierno Regional vuelve a demostrar que la educación, la educación pública, la educación en Lorca no le importa y, esperamos, que la diputada regional, lorquina, la señora Maricarmen Ruiz, no vote a favor de un presupuesto que marginan completamente la calidad de la enseñanza en los lorquinos y las lorquinas”.

La concejala de Educación ha recordado que “a esta situación añadimos el varapalo en materia educativa que nos encontramos la semana pasada al conocer que Lorca había sido excluida de las 66 sedes localizadas en 26 municipios de toda la Región para albergar las oposiciones de Educación Secundaria, una decisión que obligaría a nuestros opositores y opositoras a tener que desplazarse hasta otros municipios para poder llevarlas a cabo”.

Antonia Pérez ha adelantado que “desde el grupo municipal socialista de Lorca presentaremos al próximo Pleno Municipal, que se celebrará el lunes 31 de mayo, una moción con la que instaremos a que la Comunidad se retracte de esta decisión, que discrimina profundamente a los opositores y opositores lorquinos, y e incluya a Lorca como sede de las oposiciones Secundaria”.