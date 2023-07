PSOE "Es “inadmisible” que Fulgencio Gil anuncie la paralización del Plan para Rehabilitación Casco Histórico"

El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Lorca, José Ángel Ponce, ha denunciado hoy que es “inadmisible” que Fulgencio Gil anuncie ahora la paralización del Plan para la Rehabilitación del Casco Histórico cuando se comprometió a aprobarlo en el pleno primer pleno de esta legislatura, que se celebrará este mismo mes.

Ponce Díaz ha destacado que “Gil Jódar está superando a su maestro, Fernando López Miras, al incumplir absolutamente todas las promesas que hizo en campaña electoral poniendo en riesgo proyectos vitales para Lorca”.

El pasado 1 de junio el propio Fulgencio Gil anunció que “este mandato sería el del casco histórico” y que el Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral del Conjunto del Casco Histórico (PEPRICH), el documento, que regulará el urbanismo en la zona monumental de la ciudad, sería aprobado el día 28 de julio; ahora se retracta de lo dicho anunciando la paralización del proyecto y avisando de que puede tardar meses en reactivarse porque dependerá de la formación del nuevo Gobierno regional”, ha subrayado el viceportavoz.

“Y lo que demuestra hoy es que será el mandato del hundimiento del casco histórico. Es intolerable que después del enorme esfuerzo y trabajo que realizamos el equipo de Gobierno de Diego José Mateos, técnicos municipales, entidades empresariales y vecinales del municipio; cuando el proyecto estaba solo a falta de pasar por el pleno para su aprobación, el alcalde Fulgencio Gil decida paralizarlo con lo que supondrá esto para Lorca”, ha denunciado José Ángel Ponce.

“Hay que recordar que esta iniciativa no puedo aprobarse antes porque la Comunidad Autónoma envío el último documento necesario el pasado mes de mayo en plena campaña electoral, pero que estaba prevista su aprobación inminente”, ha recordado Ponce.

El viceportavoz ha enfatizado que “de la misma forma, cabe destacar que el Plan de Rehabilitación del Casco Histórico (PEPRICH) fue aprobado de forma inicial por el PP en 2015 y que el proyecto que nuestro equipo de Gobierno ultimó, está redactado sobre esa base; por eso no se entiende que ahora cambien esos mismos criterios paralizando un proyecto fundamental para nuestro municipio. Hay que preguntarle a Fulgencio Gil cuáles son los verdaderos motivos para paralizar esta actuación, si fue el PP el que estableció las bases del proyecto”.

El Plan para la Rehabilitación del Casco Histórico contemplaba la rehabilitación de más de 800 viviendas, la puesta en el mercado del alquiler de 200 casas, la rehabilitación de 17 edificios históricos públicos y privados, entre ellos la vieja cárcel o la iglesia de San Juan, y la construcción de dos hoteles boutique con un total de 130 habitaciones. Además, de acciones para “reverdecer” y “renaturalizar” esa parte de la ciudad con jardines. La ejecución del plan podría suponer una fuente extraordinaria de generación de empleo, que podría llegar a crear 1.600.

“Desde que tomó posesión Fulgencio Gil se ha desdicho de cada una de sus promesas electorales, echando por tierra todos los proyectos que estaban en marcha y que iban a suponer la consolidación de Lorca como cabecera de comarca y subcapital regional”, ha remarcado.

“Desde el Grupo Municipal Socialista queremos mostrar nuestra absoluta preocupación por la dejadez e incompetencia del alcalde Gil Jódar, le exigimos que no deje que se ponga a trabajar para no permitir que Lorca dé ni un paso atrás y para que no vuelva al retroceso que sufrió con los doce años de Gobierno del PP”, ha concluido.