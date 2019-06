El PSOE exige al PP que paralice la orden de cierre de los consultorios médicos de pedanías en verano

El candidato a Alcalde de Lorca, Diego José Mateos ha exigido al Gobierno Regional y al Servicio Murciano de Salud que no se cierren los consultorios médicos en pedanías durante los meses de verano. El PSOE lorquino también se opone al cierre de plantas en el hospital Rafael Méndez que el Gobierno Regional acostumbra hacer con la llegada del verano, como ya pasó el año pasado con la excusa de llevar a cabo reformas.

Mateos ha asegurado que estamos “ante otra injusta medida que el Partido Popular repite cada verano, y que evidencia la necesidad de que en la Región de Murcia y en Lorca se produzca ese cambio necesario, por la regeneración y el avance social, hacia otro modelo de gestión de la sanidad púbica eficiente, sostenible y que garantice la universalidad de la sanidad pública”.

El portavoz socialista asegura que “el cierre de consultorios no está justificado ya que durante estos meses no hay una merma de población en las pedanías y las enfermedades no entienden de calendarios”. Aguaderas o La Campana, entre otras pedanías, ven cerradas sus consultas durante el verano, y otras, como en La Paca o en Ramonete, algunas de sus consultas ven reducidos sus horarios como consecuencia de la falta de personal que sustituya al personal habitual durante sus permisos vacacionales.

“Se trata de una medida que durante años, y debido a las políticas de recortes en sanidad del Partido Popular, vienen sufriendo las pedanías de Lorca”. “El cierre de consultorios en pedanías y de las plantas médicas en Rafael Méndez obedece a que de esta manera, el Gobierno Regional se ahorra la contratación de personal para cubrir las bajas del personal habitual por vacaciones”.

Mateos asegura que “esta injusta medida supone una enorme preocupación en los ciudadanos que residen en las zonas afectadas”. “La red de consultorios de pedanías es fundamental para atender a una población, la mayoría personas mayores, que necesitan de estos centros médicos para cuestiones tan básicas y rutinarias, como la obtención de sus recetas médicas sin necesidad de realizar largos y molestos desplazamientos”.

“Es injusto cerrar consultorios médicos en pedanías y centralizar estas consultas en centros médicos de la ciudad, sin tener en cuenta que estos vecinos no disponen de un transporte colectivo que conecte sus pedanías con la ciudad”