El PSOE exige a López Miras que se deje de ‘anuncios fantasma’

El Alcalde y Secretario General del PSOE en Lorca, Diego José Mateos, ha denunciado esta mañana junto al Secretario General del PSRM, Diego Conesa; la diputada nacional, Marisol Sánchez, la alcaldesa de Águilas, Maricarmen Moreno, y los secretarios generales del PSOE en Puerto Lumbreras, Totana y Aledo, las pésimas condiciones en las que se encuentra el Área III de Salud.

Mateos ha explicado que “la situación del Área III de Salud es extremadamente grave, si ya la sanidad regional está a la cola de la atención sanitaria nacional, en Lorca, en el Área III estamos a la cola de la cola”.

“Encabezamos las listas de espera, un paciente de Lorca, Águilas, Totana, Puerto Lumbreras o Aledo debe esperar meses e incluso años para ser atendido. Para que un paciente sea atendido por un anestesista debe esperar más de 2 años, más de un año para un especialista en rehabilitación y traumatología, más de 7 meses para ser atendido por el dermatólogo, más de 4 meses si se tiene algún problema digestivo”.

El alcalde de Lorca ha destacado que “las listas de espera son la muestra del desastre total y absoluto de gestión sanitaria que se está realizando desde la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el señor López Miras es el culpable de esta situación, es quien tiene las competencias en materia sanitaria y no debe acusar la falta de médicos, su deber es buscar y proporcionar médicos al Área III y garantizar unas condiciones de trabajo dignas para que los profesionales de la medicina ejerzan en Lorca”.

“El señor López Miras debe acabar con los contratos basura en la sanidad pública lorquina para que disponer de los especialistas que los murcianos y murcianas del Área III de Salud merecemos porque en ello nos va la vida. Y es que si algo ha demostrado la pandemia de COVID-19 es la necesidad de tener un sistema sanitario fuerte y preparado tanto para el día a día como para las cuestiones extraordinarias que puedan surgir”.

Mateos Molina ha especificado que “·Lorca, además, tiene cuestiones específicas que no se deben olvidar destacando que no queremos más parches, no queremos cambiar de gerente para el/la gerente que venga tenga la misma carencia de medios humanos y materiales que el anterior, eso no arregla nada”.

“Hace falta creer en la sanidad pública y hacer una gran inversión en el Área III de Salud para hacer o una gran ampliación del Hospital Rafael Méndez o crear un nuevo hospital para lo que desde el Ayuntamiento de Lorca estamos totalmente dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario”.

Mateos ha indicado que “tampoco podemos dejar de reclamar una atención primaria digna, no se puede permitir tener que esperar más de 20 días para ser atendido por el médico de cabecera, no se puede permitir que estén cerradas las consultas de pediatría en los consultorios de pedanías como Almendricos, Purias, Ramonete o La Hoya porque los niños y niñas de las pedanías necesitan y merecen la misma atención que el resto de niños y niñas de nuestro término municipal”.

“Cada administración tiene que asumir sus responsabilidades y garantizar un sistema sanitario digno es competencia del Gobierno Regional que, además, tiene los recursos necesarios para que la atención sanitaria en el Área III de Salud pase de una vez por todas de ser una sanidad tercermundista por la incapacidad y la falta de apuesta del señor López Miras por la sanidad, a una sanidad digna con más inversiones, más recursos materiales y más profesionales”.

El Alcalde y Secretario General del PSOE en Lorca ha puesto de manifiesto que “ya estaría bien que el Gobierno Regional ejecutara las inversiones que anuncia porque nunca llegan a materializarse. Vuelven a hablar de una inversión de 16 millones de euros, una inversión que llevan anunciando años y años, que pasan de unos presupuestos a otros pero que nunca llega al Hospital Rafael Méndez”.

“El Hospital Rafael Méndez se ha quedado pequeño y hace falta o bien una ampliación contundente, una ampliación a años vista, no para paliar los graves problemas actuales, que también, sino con previsión futura, o bien plantearse o un segundo hospital o un hospital más grande que pueda recoger todas las necidades de un Área III de Salud que da servicio a Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras, Totana y Aledo”.

Diego José Mateos ha insistido en que “de anuncios, planes de choque fantasma y de inversiones virtuales estamos ya cansados porque después de 26 años de sufrir el abandono del Partido Popular en materia sanitaria la credibilidad han perdido la credibilidad total. La credibilidad se gana cumpliendo lo que se promete y aquí, en Lorca, en el Área III de Salud, las inversiones que anuncia el gobierno del señor López Miras, nunca llegan”.