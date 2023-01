El PSOE exige al Gobierno Regional que ponga en marcha la EOI en el antiguo Centro Comarcal de Salud

La concejala de educación del Ayuntamiento de Lorca, Antonia Pérez, ha anunciado que el grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Lorca presentará el próximo pleno municipal una moción para que se inste al Gobierno Regional a que inicie “de inmediato los trabajos de adecuación necesarios para la implantación de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI), en el antiguo Centro Comarcal de Salud, situado en pleno casco histórico de nuestro municipio”.

Antonia Pérez ha destacado que “es histórica nuestra reivindicación de una sede propia para la Escuela Oficial de Idiomas y han sido varias las propuestas de espacios sugeridos al gobierno regional de la CARM para poder llevarlo a cabo. En diversas ocasiones el Ayuntamiento de Lorca ha solicitado al Gobierno Regional la adecuación del antiguo Centro Comarcal de Salud para la implantación de la Escuela Oficial de Idiomas y pronto se cumplirán tres años desde que la Comunidad Autónoma obligara al desalojo inmediato de la infraestructura pero nada se sabe sobre los trabajos de conversión de este inmueble a sede de la EOI”.

La edil de educación ha recordado que esta escuela es un centro de titularidad pública, dependiente de la Consejería de Educación de la Región de Murcia, que imparte enseñanzas de idiomas (francés, inglés e italiano) y certifica el conocimiento de los mismos. “Un centro educativo que se encuentra en la ciudad de Lorca, aunque imparte docencia también en las extensiones de Águilas, Alhama, Puerto Lumbreras y Totana. Se trata de una institución asimilable a un centro de alto rendimiento, pero asequible a todos, que ofrece a personas de distintas edades, ocupaciones y clases sociales nuevas herramientas para afrontar presente y futuro, y una puerta abierta hacia nuevas culturas y formas de comunicarse, especialmente significativa en un mundo cada vez más interdependiente y globalizado, pero que todavía está a la espera de una sede propia que determine su ubicación definitiva de forma integrada y orgánica en el municipio”.

Antonia Pérez considera que la Escuela Oficial de Idiomas “es un gran foco cultural para nuestra ciudad y en este sentido es una verdadera lástima que aún no tenga una sede propia, como el resto de escuelas de idiomas de nuestra región tras su inauguración en 1991. Desde entonces, ha ido creciendo tanto en niveles como en idiomas. La escuela empezó su andadura compartiendo centro con el IES Ros Giner, pero después del terremoto se trasladó forzosamente al IES Bartolomé Pérez Casas de manera provisional. Posteriormente, se hizo evidente que el alejamiento del centro de la ciudad influía notablemente en las matriculaciones y aprovechando el desmantelamiento por parte de la Consejería de Educación de las dependencias del antiguo CPR en el IES Príncipe de Asturias se produjo hasta ahí su traslado. Mas de 30 años después de su inauguración la EOI de Lorca sigue siendo la única en toda la Región de Murcia sin sede propia”.

La concejala socialista ha incidido en que “revisados los presupuestos regionales, hemos podido constatar que no existe partida específica para llevar a cabo la inversión necesaria para su adecuación, por lo que esperamos que la Comunidad Autónoma lo haya tenido en cuenta dentro del apartado general para la rehabilitación de inmuebles. Tampoco tenemos conocimiento alguno del inicio del proceso de licitación de las obras de adecuación por lo que es de imaginar que se van a retrasar más aún, algo que desde este grupo municipal no entendemos pues el Gobierno Regional notificó como urgente el desalojo de los servicios allí instalados algo que, finalmente, no ha resultado ser así.

Por último, Antonia Pérez destaca “la importancia de seguir implantando servicios e impulsando iniciativas en nuestro casco histórico, como así está haciendo este equipo de Gobierno, para revitalizarlo y, además, prestar los mejores servicios de una forma más cercana para seguir atrayendo de forma diaria a cientos de alumnos a estas céntricas instalaciones y seguir dinamizando la zona”.