El PSOE difunde un Whatsapp de Mateos a Morales advirtiéndole del "despilfarro" del acto de Madrid

El PSOE ha difundido un mensaje de Whatsapp que el alcalde de Lorca, Diego José Mateos, del PSOE, le envió al vicealcalde, Francisco Morales, mostrando su disconformidad con el acto de promoción de la Semana Santa en Madrid, pidiéndole su aplazamiento y acusándolo despilfarrar 100.000 euros de dinero público en las dos horas que iba a durar el evento.

Lo han difundido la portavoz del equipo de Gobierno, Isabel Casaldero, y el concejal de Hacienda, Isidro Abellán, que han insistido en que “el procedimiento para realizar el acto de promoción turística de la Semana Santa en Madrid fue planificado de manera exclusiva y unilateral por parte del gabinete de vicealcaldía y ninguna concejalía, servicio o el propio gabinete de alcaldía tenía conocimiento alguno de dicha celebración y así lo constata un informe del propio jefe de servicio de la Concejalía de Turismo”.

“Esta jefatura de servicio tuvo conocimiento oficial y firme de la programación del evento de promoción turística en Madrid el pasado día 23 de febrero a última hora de la mañana y “toda la gestión preparatoria del evento se ha gestionado desde el gabinete de vicealcaldía, por personal allí radicado, y por tanto no se ha tenido conocimiento del acto previsto ni de los proveedores ni presupuestos solicitados hasta el día 24 de febrero”.

La portavoz ha destacado que “este documento confirma que la Concejalía Turismo tuvo conocimiento de la celebración del evento tan solo 5 días antes de la celebración del mismo y desmiente que fuera la encargada de organizarlo tal y como falsamente asegura el señor Morales”.

“Asimismo, el evento se planificó a base de constantes mentiras al Alcalde y a los concejales de Hacienda y Semana Santa y a los propios funcionarios, mentiras tanto en el importe del coste del evento, cuya cuantía fue variando con el devenir de los días, como del propio procedimiento administrativo”.

Casalduero Jódar ha insistido en que “el señor Morales fue avisado de manera reiterada de ambas cuestiones, tanto del importe desmesurado de la celebración del evento como la falta de planificación y ejecución correcta del procedimiento administrativo y así lo confirma un mensaje de WhatsApp enviado por el propio Alcalde al vicealcalde, el 26 de febrero, donde le expresa que el gasto le parece absolutamente desmesurado, que el gobierno municipal no va a participar en un acto en el que se iban a emplear 100.000 euros de presupuesto municipal en un evento de promoción de dos horas y también lo avisó de los errores de procedimiento de un contrato de dicha tipología”.

La portavoz del equipo de Gobierno ha asegurado que “con poca transparencia trabaja el señor Morales si ha decidido marcharse a Murcia en vez de acceder esta mañana a su despacho, junto a efectivos de Policía Local puesto que debido a su negativa del pasado viernes de abandonar las dependencias y haber borrado la información de los ordenadores se encuentra precintado, para que se conozca toda la información y este equipo de Gobierno pueda organizar toda la información necesaria para continuar con nuestra intención firme, y ya declarada el pasado viernes, de poner esta actuaciones y estos sucesos en manos de toda las instancias legales para dirimir cuanto antes todas las responsabilidades”.

Por último, “le pedimos encarecidamente al señor Morales que deje de abochornar a nuestra ciudad, que deje de lanzar falsas acusaciones, se le dio la oportunidad de irse con dignidad y no quiso, al menos que deje de hacer daño a la imagen de nuestra ciudad de una vez por todas y esperamos que con la explicaciones de hoy, con la recopilación de toda la información y con los pasos que se darán a través de Policía en los juzgados, en fiscalía y donde sea necesario, este asunto quede zanjado, que nos deje seguir trabajando por el bien de nuestra ciudad y de todos los lorquinos y lorquinas”.

Por su parte, el concejal de Hacienda ha querido detallar que “el señor Morales, durante las dos últimas semanas, ha estado engañando al Alcalde de Lorca, no solamente en la cuantía del evento, que cada día se modificaba y ascendía, y por ello el propio Alcalde se lo advirtió vía WhatsApp. Sino que también ha mentido en cuanto al procedimiento por que el servicio de Contratación del Ayuntamiento de Lorca no ha recibido ningún expediente de contratación relativo a dicho evento”.

“Lo que ha hecho el alcalde de Lorca con el cese del señor Morales ha sido, en primer lugar, no consentir el despilfarro del dinero público. Pero es que tampoco vamos a consentir que nadie se salte los procedimientos legales que hay establecidos en la administración para realizar cualquier evento”.

Abellán ha manifestado que “el primer interesado en que se esclarezcan los hechos es el Alcalde, y el equipo de Gobierno, y en cuanto tengamos completa toda la información relativa al expediente de contratación, vamos a trasladarlo al juzgado, a Policía Nacional, al a fiscalía y allí donde el juez considere”.

El concejal de Hacienda ha asegurado que “el señor Morales miente cuando dice que el evento no ha costado ni un euro al Ayuntamiento porque tenemos constancia de que sí se han efectuado gastos. Había personas de Lorca desplazadas allí y también había montado un escenario y pantallas, con lo que no puede decir que no hay gasto y esas facturas van a llegar al Ayuntamiento y lo que va a tener que hacer el señor Morales es responder patrimonialmente por dicho evento porque el Ayuntamiento no ha contratado nada, lo ha habrá hecho el señor Morales por cuenta propia”.

“Tenemos constancia de que el señor Morales ha firmado varios documentos con la empresa organizadora del evento de Madrid y tenemos constancia de presupuestos, como uno de 64.000 euros y que luego desgajó en contratos menores”.

Abellán Chicano ha especificado que “toda la información sobre la organización, costes y tramitación del evento que el señor Morales había intentado ocultar, sale a la luz a la hora de aprobar la contratación del evento cuando el informe del servicio jurídico del Ayuntamiento anuncia que se está produciendo fraccionamiento, y cuando el Alcalde de Lorca de forma valiente suspende el acto”.

“Por supuesto que nosotros no íbamos a permitir que se incurriera en una acción no legal, en cuanto supimos de todo este procedimiento se paralizó, mientras el señor Morales estuvo engañando a e este equipo de Gobierno, gestionándolo todo desde vicealcaldía y sin pasar nada por el servicio de contratación de este Ayuntamiento, ocultando así información”.

Para finalizar, Isidro Abellán ha asegurado que “lo que ha hecho el señor Morales es ridiculizar Lorca y llevamos mucho tiempo trabajando en este equipo de Gobierno para hacer las cosas bien, para que el dinero se utilice correctamente, y su afán de notoriedad lo ha hecho incurrir en algo intolerable y, por ello, el Alcalde de Lorca lo ha cesado de su cargo”