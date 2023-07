El PSOE dice que Gil miente sobre la situación económica municipal para no bajar impuestos

El PSOE ha acusado al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, de mentir sobre la situación de las cuentas municipales para no cumplir su promesa electoral de bajar impuestos esgrimiendo la excusa de que no hay dinero.

El concejal José Ángel Ponce ha manifestado que el ayuntamiento tenía un saldo de más de 10 millones de euros cuando el PSOE salió del gobierno el pasado junio.

También ha relatado que el PSOE dejó un remanente de tesorería de más de cinco millones de euros y que dentro de unos días el ayuntamiento ingresará por casi ocho millones de euros por la recaudación del impuesto de bienes inmuebles.

Gil “utiliza mentiras, excusas y lamentos para tapar que no va a contratar más policías, que no va a contratar más personal en Limusa (la empresa municipal de limpieza), que no piensa invertir en pedanías y que no piensa bajar el IBI ni ningún un impuesto, como hizo en su anterior mandato”., ha argumentado el concejal socialista.