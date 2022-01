El PSOE denuncia que el PP vuelva a utilizar cualquier hecho lamentable que ocurra en Lorca

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lorca, José Luis Ruiz Guillén, ha lamentado que “el Partido Popular de Lorca y en este caso su concejala, la señora Belén Pérez, vuelva a utilizar cualquier hecho lamentable que ocurra en nuestra ciudad para atacar al equipo de Gobierno, encabezado por el alcalde, Diego José Mateos”.

José Luis Ruiz Guillén ha insistido en que “no todo vale en Política y más cuando ella misma ha sido responsable de Seguridad Ciudadana durante 12 años y ha desmantelado, literalmente, la Policía Local de Lorca, incluyendo en esos 12 años dos plazas, sin cubrir ningún tipo de jubilaciones o de bajas”.

Ruiz Guillén ha señalado que “desde este equipo de Gobierno queremos aumentar la plantilla de Policía Local, pero para ello, desde el PP tienen que apoyar los presupuestos, porque lo que no pueden hacer es estar poniendo palos en las ruedas, diciendo que falta seguridad y, por otro lado, bloqueando los presupuestos donde se contempla dicha ampliación”.

Además, el edil ha recordado que “la cuestión de la Seguridad Ciudadana no es solo un tema que dependa de la Policía Local, sino que afecta también a Guardia Civil y Policía Nacional, algo que la señora Pérez debería saber muy bien, puesto que ha estado gestionando esta concejalía y sabe perfectamente que son los mismos profesionales que había entonces, los que hay ahora”.

“Lo que no sabemos es si ha cambiado su criterio, y donde antes pensaba eran buenos profesionales todos los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Local, ahora ya no los son tanto, no sabemos si es eso lo que está insinuado”.

El responsable municipal de Seguridad Ciudadana se ha referido también a los grupos de intervención ciudadana, a los que la señora Pérez llama ‘antidisturbios’, “se trata de dos grupos con los que contamos actualmente y que están funcionando de manera muy eficaz en cuanto a la prevención, pero también recordarle que miente descaradamente porque cuando ella estaba ejerciendo como concejala de esta materia no solo tenía dos grupos, sino que tenía tres de seguridad ciudadana como era la UPROL”.

Por último, José Luis Ruiz Guillén ha reiterado que “estamos ante una nueva distorsión de la realidad con la única intención de confundir a los ciudadanos porque su ataque solo se dirige a la Policía Local, dependiente del Ayuntamiento de Lorca, y no lo hace contra la Guardia Civil o la Policía Nacional, y no sabemos el por qué”.