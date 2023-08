El PSOE denuncia el cierra del Cuartel de Policia Local del Barrio de San Cristóbal

El concejal del PSOE, José Luis Ruiz Guillén, ha informado que desde hace semanas el Cuartel de Policía Local del barrio de San Cristóbal permanece cerrado “a cal y canto”, dejando de dejando de prestar la atención al público que se venía realizando y eliminando el “trabajo efectivo” de los agentes a pie de calle.

Ruiz Guillén ha destacado que el cierre de estas instalaciones, que fueron puestas en marcha por el equipo de Gobierno de Diego José Mateos, supone “una de las decisiones más desacertadas de Fulgencio Gil desde que tomara posesión como nuevo alcalde porque dan la espalda a más de 12.500 vecinos y vecinas de San Cristóbal, San Diego, Los Ángeles, Apolonia, Avenida Europa o la diputación de Río, y en general, afectan a todos los lorquinos y lorquinas”.

El concejal ha recordado que fue un compromiso electoral de Diego José Mateos y del PSOE, en la campaña electoral de 2019 y que culminó en marzo de este año, “no sin muchas trabas y dificultades por la situación de COVID y la negativa de la oposición a colaborar, más bien todo lo contrario”.

“Pues bien, ahora el actual alcalde, el señor Gil, ha querido borrar cualquier huella de su antecesor Diego José Mateos, aunque ésta contara con el apoyo de los vecinos y vecinas; hoy en día a estas instalaciones solo acuden los agentes de alguna unidad para cambiarse de ropa y coger los equipos”, ha explicado Ruiz.

“Esperamos que el nuevo equipo de Gobierno revierta esta decisión cuanto antes y no nos vendan la excusa de que se debe a una falta de personal porque recientemente han creado una unidad para vigilar los cultivos con métodos modernos como la geolocalización de las parcelas en producción”, ha puesto de relieve.

Además, ha añadido que “igualmente, esperamos que no sigan diciendo que no hay dinero para pagar las facturas correspondientes porque se han gastado ya más de 200.000 euros en la contratación de los primeros cinco conciertos para la Feria Chica y la Feria Grande; así que le exigimos que no sigan poniendo excusas de mal pagador que solo utilizan para no cumplir sus promesas electorales y cerrar servicios fundamentales como este Cuartel”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“La realidad es que han podido contratar por ahora y que sepamos, a esos artistas gracias a la buena salud económica que dejamos de las Arcas municipales, tal y como se extrae del arqueo de caja con un saldo positivo de más de 10 millones de euros. Con un remanente de tesorería de más de 5. Y con una previsión de ingreso de más de 44 millones de euros en los próximos 6 meses”, ha reiterado Ruiz Guillén.

“Desde el Grupo Municipal Socialista seguiremos apostando por el aumento de la seguridad, tal y como lo hacíamos cuando estábamos gobernado, prueba de ello es la moción que llevamos al Pleno del pasado 28 de Julio, para aumentar la plantilla en función de la disponibilidad presupuestaria y a incrementar las cámaras de seguridad ya instaladas, que tan buen resultado están dando según nos trasladan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”, ha remarcado el edil.

El cuartel del Barrio, situado en el Centro Cívico Francisco Méndez fue inaugurado el 22 de marzo de 2023. Estaban adscritos agentes de la Policía Local del Grupo de Intervención Ciudadana (G.I.S.C), la Unidad de Protección Local y Atención a la Mujer (U.P.L.A.M) y el equipo de Policía Tutor, además de un servicio de atención al público de lunes a viernes en turno de mañana y tardes.