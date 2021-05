El PSOE defenderá en el Pleno incluir construcción de la Autovía Lorca - Caravaca en presupuestos regionales

La portavoz del grupo municipal Socialista, Isabel Casalduero, ha informado de que “desde el grupo municipal socialista vamos a elevar al próximo Pleno Municipal, que se celebrará el lunes 31 de mayo, una moción para instar al Gobierno Regional a que incluya una partida en los Presupuestos Regionales para 2021 para iniciar los trámites oportunos a fin de acometer la construcción de la Autovía Lorca-Caravaca”.

Casalduero ha explicado que “tenemos que retrotraernos al año 2010 y a declaraciones del entonces presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, para encontrar declaraciones de un dirigente regional que diera al proyecto de ejecución de los 54,8 kilómetros de la Autovía del Norte, que comprende el espacio entre los municipios de Lorca y Caravaca, y cuya creación es de vital importancia desde el punto de vista de la seguridad, la vertebración territorial y también de la lucha contra la despoblación”.

“No solamente escuchamos a los responsables regionales y locales, como al ex alcalde de Lorca, el señor Jódar, hablar de este proyecto, si no que en ese año 2010 se presentó el estudio informativo hablando incluso de la creación de más de 2.200 empleos directos a través de una inversión de 229 millones de euros por parte del gobierno regional”.

La portavoz ha manifestado que “hoy, 11 años después de un anuncio fantasma, parece ser que la NECESIDAD de mejorar la seguridad, reducir los tiempos en los desplazamientos, crear 2.200 puestos de trabajo directos o luchar contra la despoblación ya no son cuestiones prioritarias para un Partido Popular que no solo abandona el proyecto y lo excluye de sus Presupuestos Regionales, si no que rechaza las enmiendas que en este sentido, desde el año 2018, lleva presentando el Partido Socialista en la Asamblea Regional”.

“Desde el PSOE de Lorca tenemos muy claro, estamos hablando de un proyecto absolutamente necesario para no asfixiar el crecimiento de los sectores estratégicos para todo nuestro municipio y, especialmente, para los sectores agroalimentario y turístico de las tierras altas”.

Casalduero Jódar ha insistido en que “no solo hablamos de la ejecución de la autovía, sino que también se hace necesaria la apertura de un proceso participativo y consultivo para que el futuro trazado sea el más eficiente y el menos perjudicial para el entorno de las pedanías altas que debe atravesar, lo que supone que, en caso de que hubiera un mínimo de voluntad, ya vamos tarde para llevar a cabo esta consulta”.

“Este año 2021, volvemos a ser testigos del abandono por parte del PP de la Región de Murcia de este proyecto vital como es la construcción de la Autovía Lorca-Caravaca y nos encontramos, una vez más, con el silencio cómplice del Partido Popular de Lorca que lo único que ha manifestado sobre el tema es una escueta frase en la página 80 de su programa electoral de 2019”.

La portavoz del grupo municipal Socialista ha indicado que “además, este proyecto sin duda estratégico, podría tener cabida y financiación en los Fondos Europeos para la recuperación que van a llegar a la Comunidad Autónoma a través del Gobierno de España. Puede ser una muy buena ocasión para que, si realmente hay voluntad de hacerlo, el Partido Popular se decida de una vez por todas a sacar el proyecto del cajón y no haga esperar una década más a sus vecinos y vecinas”.

Isabel Casalduero ha insistido en que “por todo ello, no cejamos en nuestro empeño, el PSOE de la Región de Murcia incluirá en sus enmiendas a los presupuestos este proyecto y nosotros, desde el Partido Socialista de Lorca vamos a buscar, con el apoyo del resto de grupos municipales que conforman la Corporación Municipal en el próximo Pleno, que la aceptación de la enmienda sea una realidad y esperamos que el Partido Popular de Lorca apoye esta moción y no vuelva a dar la espalda a las necesidades de sus vecinos y vecinas”.