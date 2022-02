El PSOE defenderá en el Pleno el derecho de todos los ciudadanos a disponer de servicios bancarios acesibles

La concejala de Política del Mayor del Ayuntamiento de Lorca, María Dolores Chumillas, ha informado de la presentación al próximo Pleno Ordinario municipal, correspondiente al mes de febrero, de una moción para preservar el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a disponer de servicios bancarios accesibles, en especial, para nuestros mayores.

Chumillas ha explicado que “desde 2008, en España se han eliminado cerca de 20.000 oficinas bancarias: Lorca no está exenta de esta gran reducción en los servicios bancarios presenciales y la accesibilidad es un problema que se agrava aún más para nuestros vecinos y vecinas de avanzada edad, quienes padecen graves complicaciones a la hora de hacer sus operaciones bancarias, pues las entidades los obligan a realizarlas de manera telemática y son muchas personas las que no tienen acceso a Internet o no saben realizar estos procesos”.

“Una falta de atención física que obliga a nuestros mayores a padecer, también, grandes colas en las pocas oficinas bancarias existentes. Asimismo, grandes perjudicados por esta reducción del número de oficinas bancarias son también nuestros vecinos y vecinas de las pedanías, obligados a realizar largos desplazamientos hasta la sucursal más”.

La edil ha detallado que “desde el PSOE de Lorca queremos acabar con esta falta de servicios bancarios que a diario sufren nuestros vecinos y vecinas y, por ello, llevaremos al próximo Pleno Municipal una moción en defensa de la preservación del derecho universal a disponer de servicios bancarios accesibles, en especial, para nuestros mayores”.

“Desde el grupo municipal Socialista queremos un acuerdo unánime del Pleno del Ayuntamiento de Lorca para instar al Ministerio de Consumo del Gobierno de España y a la Consejería de Empresa, Empleo y Universidades a que adopten las medidas oportunas para que el Estado considere determinados servicios bancarios, como el acceso al dinero en efectivo, como un servicio universal que permita mantener una infraestructura física viable que incluya al menos servicios bancarios esenciales y que pueda garantizar que llegue a toda la población”.

La concejala de Política del Mayor ha especificado que “también queremos instar al Defensor del Pueblo y a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a que se promuevan cuantas acciones sean necesarias para que se preserve el derecho de todos los ciudadanos, especialmente de nuestros mayores y de aquellas personas que o bien no tienen acceso a Internet o bien no lo manejan con eficacia, a que puedan disponer de servicios bancarios de manera accesible para ellos”.

“Además, queremos solicitar a la presidenta del Congreso de los Diputados y al presidente de la Asamblea Regional a que se traslade a todos los Grupos Parlamentarios la necesidad de legislar la normativa necesaria para que estos objetivos de igualdad y universalidad de acceso a los servicios bancarios de manera accesible se garantice para todos los ciudadanos”.

María Dolores Chumillas ha puesto de manifiesto que “desde el PSOE de Lorca defenderemos siempre el derecho a la accesibilidad, a una atención digna y de calidad para nuestros mayores y es la atención bancaria es un derecho por el que trabajamos y esperamos que el resto de grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de Lorca apoyen este derecho fundamental para nuestros vecinos y vecinas”.