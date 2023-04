El PSOE considera "lamentable el continuo recorte de los servicios sanitarios"

El concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Lorca, José Ángel Ponce, junto a la vicesecretaria general y responsable de Sanidad del PSOE de la Región de Murcia, Marisol Sánchez Jódar, ha denunciado hoy “el castigo constante que mantiene el presidente López Miras hacia los vecinos y vecinas de Lorca”.

“Exigimos al Gobierno Regional del PP que devuelva el servicio de enfermería los fines de semana en pedanías y garantice la apertura de consultorios todo el año”.

“De la mano de las asociaciones de vecinos de las pedanías altas hemos solicitado a la Dirección de la Gerencia del Área III de Salud la inmediata puesta en funcionamiento de este servicio. La supresión del servicio de refuerzo de enfermería durante los fines de semana y festivos afecta a los vecinos de Coy, Doña Inés, Zarcilla de Ramos, Zarzadilla de Totana, Avilés y Las Terreras. Además, la mayor parte de las personas que residen en estas pedanías son mayores y precisan de la ayuda de un familiar para trasladarse al centro de salud de La Paca para los inyectables y las curas diarias cuando tienen que llevarse a cabo los fines de semana y festivos”.

“Estamos hablando de un servicio que se venía prestando desde hace más de 20 años y que por parte de los vecinos, con motivo de la pandemia, se entendió su suspensión, pero una vez se ha normalizado la situación, el servicio debería de volverse a prestar en las mismas condiciones que antes de la pandemia”.

“Exigimos también que, ahora que se acercan los meses estivales, el Gobierno Regional de López Miras haga una buena planificación para no cerrar ningún consultorio en verano y que se abran todos los centros de salud en horario de tardes”.

Ponce ha destacado que “es lamentable el continuo recorte de los servicios sanitarios, así como que nuestros vecinos y vecinas tengan que esperar dos semanas para ser atendido por su médico de cabecera”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“No sabemos qué tiene que ocurrir más, que calvario tenemos que pasar más, para que el Gobierno Regional del Partido Popular se ponga a trabajar y solucione este gravísimo problema estructural, que no es de hoy y que supone un grave problema para nuestros vecinos y vecinas”.

“Y no valen ni más parches ni más limosnas para Lorca. Hace falta un auténtico plan de choque para combatir las listas de espera, y que se prioricen las soluciones que necesita nuestra sanidad, la sanidad de Lorca, por delante del resto de la Región. Porque lo que está ocurriendo en Lorca no está ocurriendo en ningún sitio”.

“No es normal, ni por asomo, tener que esperar cerca de dos semanas para ser visto por tu médico de Atención Primaria”.

“Y nos gustaría poder decírselo a López Miras a la cara, pero como saben hace ya cuatro meses que el Alcalde le pidió una reunión pero López Miras sigue sin querer recibir a nuestro Alcalde para hablar de sanidad. Cuatro meses y el presidente de todos los murcianos sigue negándole al Alcalde de Lorca una reunión para abordar los problemas de la sanidad”.

Por su parte, Marisol Sánchez Jódar, ha criticado que “cada vez que se acerca una campaña electoral, López Miras se dedica a vender inversiones que luego no cumple, a vender humo y a anunciar planes en sanidad que luego no lleva a cabo”.

Sánchez Jódar ha destacado que el informe elaborado por la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública en referencia a los presupuestos regionales, pone de manifiesto que “en contra de lo que aseguró la consejería, el porcentaje de gasto destinado a Atención Primaria es del 15%, tan solo un punto por encima de 2022 y muy por debajo a lo anunciado en la Asamblea Regional y a los medios de comunicación. Este presupuesto se aleja del 25 recomendado por los organismos oficiales. En el presupuesto consolidado este gasto se sitúa por debajo de 11 comunidades autónomas”.

“En contra de las promesas del gobierno de López Miras, lo que nos encontramos en realidad es con el castigo sistemático a la sanidad pública que es mucho más sangrante en Lorca que en cualquier parte de la Región. Durante el verano, por ejemplo, de los 19 consultorios que se cierran, 9 son en Lorca, es decir el 40% del total”

“Esperamos que no se repita ese mismo recorte durante este verano, ahora que han anunciado un aumento de la plantilla de personal. Si de verdad, dicen que han aumentado esa, no debe cerrarse ningún consultorio. Nosotros queremos lanzar una pregunta directa, ¿Piensan ustedes cerrar los consultorios a cal y canto? Sabemos que en mayo no lo van a reconocer, pero estamos convencidos de que lo van a hacer porque estamos acostumbrados al maltrato sistemático en materia sanitaria en la región de Murcia”.

“Una vez más demostramos con cierres y recorte que los anuncios del PP son meramente anuncios de humo”.

“Desde el PSOE de la Región de Murcia, queremos hacer una propuesta para los próximos años. Nuestra iniciativa contempla la creación de 460 nuevas plazas para Atención Primaria, distribuidas en médicos, enfermeros y personal administrativos. Es una medida para empezar a paliar el déficit que llevamos arrastrando en la Región de Murcia. Este es uno de nuestros compromisos en cuanto a personal para intentar mitigar esta insostenible situación. Reafirmamos también nuestro firme compromiso con Lorca por ejemplo, con la construcción en el barrio de San Cristóbal de un nuevo centro médico”, ha concluido la vicesecretaria general y responsable de Sanidad del PSOE de la Región de Murcia.