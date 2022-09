El PSOE asegura que "movilizará todos los recursos para prevenir cualquier abuso machista en feria"

El concejal de seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Lorca, José Luis Ruiz Guillén, ha exclamado que “la preocupación de las mujeres es nuestra preocupación y la prioridad de este Gobierno Municipal es garantizar la seguridad de las mujeres para lo que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para el correcto desarrollo de las fiestas”. En este sentido, ha informado que “existe un dispositivo riguroso, concienzudo y de un gran trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para prevenir cualquier abuso machista, así como un importante protocolo de actuación inmediato en el caso en el que se produjera”.

Al respecto, Ruiz Guillén ha pedido cordura y responsabilidad destacando que “cualquier deleznable conato de agresión machista es muy grave y un hecho inadmisible. Y en los tres casos que se tuvo conocimiento por parte de la Policía, se ejecutó eficazmente el protocolo que tenemos establecido, con la atención en el lugar de los hechos, la atención sanitaria para realizar las pruebas toxicológicas y el trabajo de identificación de los posibles sospechosos”.

El concejal de seguridad ciudadana destaca que “en pro la libertad de las mujeres y su seguridad no podemos dar lugar a que se genere una campaña de miedo. El triunfo de los machistas más desaprensivos sería precisamente ese, atemorizar a las mujeres y coartarlas de su libertad y su derecho a disfrutar de las fiestas, y lo que hace el PP es hacer un efecto llamada a los desaprensivos”.

“No se puede entrar en una guerra política utilizando el PP un tema tan sensible para las mujeres donde al final quienes ganan son los machistas que quieren que las mujeres tengan miedo de acudir a cualquier fiesta. No entiendo como una persona que ha sido concejal de seguridad ciudadana durante muchos años puede entrar en este juego de politizar un asunto tan sensible sabiendo el método con el que trabaja la Policía y la discreción con la que se han de abordar estos dispositivos”.

En este sentido, José Luis Ruiz ha reconocido que “no vamos a permitir que el PP intente ganar votos a costa del miedo de las mujeres, los machistas no pueden conseguir su victoria y nosotros vamos a trabajar para que nuestras fiestas sean disfrutadas por todos de forma segura”.

Por último, ha recordado que se va a contar con más de 450 efectivos en el dispositivo extraordinario dispuesto, un numeroso voluntariado para el Punto Violeta y tres zonas de continua vigilancia, y ha recordado que “desde 2019 los puntos de asistencia ante cualquier tipo de abuso a mujeres en eventos masivos es una cuestión estructural que realizamos, y la Feria contará con los cuerpos y fuerzas de seguridad además de numerosos voluntarios para la atención de cualquier agresión al respecto”.