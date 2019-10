La prórroga concedida por el BEI para finalizar la regeneración urbana de Lorca garantiza mayoría de obras

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ha hablado sobre la prórroga que el Banco Europeo de Inversiones ha concedido para finalizar los proyectos iniciados en la ciudad con motivo de las obras de regeneración urbana que se están acometiendo.

Mateos ha explicado que “hace unas semanas que, extraoficialmente, nos comunicaron desde la Comunidad Autónoma que no iba a ver problemas para llevar a cabo la terminación de las obras que están pendientes de ejecución y que ya están aprobadas pero hemos creído que, apelando a una lealtad institucional que nosotros si cumplimos, esperar la notificación oficial para hacerlo público, una notificación que aún no hemos recibido pero que parece ser que sí han enviado al Partido Popular de Lorca”.

El Primer Edil ha detallado que “es por ello que, desde el Ayuntamiento de Lorca, lo que estamos haciendo es no precipitarnos y en obras como las de la Plaza de Toros, por ejemplo, lo que estamos haciendo es tomarnos el tiempo necesario para realizar unos bueno pliegos, unas buenas condiciones y evitar cometer, como ha sido la tónica habitual de estos últimos años en otras obras públicas, los errores que han ocasionado problemas donde no han quedado claras las obligaciones de los empresarios, es decir, se trata de desarrollar unos pliegos que garanticen una buena ejecución de los proyectos”.

Mateos Molina ha puesto de manifiesto que “esta prórroga es una buena noticia para garantizar que todos aquellos proyectos que quedan pendientes se puedan culminar y que no se ponga en peligro esa ejecución al Banco Europeo de Inversiones (BEI) aunque en lo que si dudamos es sobre el estado y la ejecución del tramo III de la Ronda”.

Y es que el alcalde ha remarcado que “dudamos no de la ejecución, sino porque no se hizo el trabajo en su momento, no se modificó en Plan General, una simple modificación que este nuevo Equipo de Gobierno realizaba durante su primer Pleno Municipal ya que únicamente era necesaria la voluntad de trabajo, no hacía falta ningún tipo de inversión simplemente se trataba de cambiar el punto concreto que afectaba al tramo”.

“Una modificación que si se hubiera llevado a cabo antes habría permitido iniciar ya los trabajos porque los cambios estructurales de estos planes, a cualquier Ayuntamiento, le suponen varios meses e incluso un año para la ejecución de esos cambios con lo cual, si a la modificación unimos la ejecución, sí encontramos peligro esa financiación”, informaba Mateos.

El alcalde ha manifestado que a lo que se comprometió el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, es a trabajar para que este proyecto concreto salga adelante buscando o bien una prórroga excepcional justificando que sin ese tramo el resto de trabajos no tienen sentido o bien buscando otros fondos adicionales para que esa tan necesaria ronda no se quede sin hacer”.

Diego José Mateos ha asegurado que “este tramo III es la única cuestión que hay iniciada y que está rozando los plazos pero entendemos que las que están ya iniciadas como son las avenidas Europa y Santa Clara, próximamente Jerónimo Santa Fé, el paso inferior del barrio de San Antonio, la Plaza de Toros o el Casino va a dar tiempo a finalizarlos”.