El PP propone que se amplien las aceras en la Calle Bodegones aprovechando las obras que se realizan en ella.

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas, ha indicado que hasta "el momento no había sido posible solucionar el acentuado estrechamiento que sufre la calle Los Bodegones, que no solo constituye un problema de tránsito para sus residentes, sino que también afecta de lleno a quienes suelen pasar por esta vía practicando senderismo por los caminos de nuestra huerta, además de perjudicar la visibilidad de los conductores que tienen que pasar por la mencionada calle. Ahora el Ayuntamiento cuenta con la posibilidad de solventar este problema, ya que las instalaciones del establecimiento hostelero que lindaban con esta calle han sido derribadas, dentro de un proyecto particular de desarrollo urbanístico. Desde el PP, siguiendo la petición que se nos ha expuesto por parte de los propios vecinos de la zona, que son los que más padecen esta situación, proponemos que el Consistorio se ponga a trabajar junto a los propietarios de esta parcela para materializar la solución. Consideramos que sería conveniente que se alcanzara un acuerdo que permita ejecutar a la mayor brevedad posible las obras de ensanche de la calle."

Juan Miguel Bayonas ha explicado que "lo que planteamos es de puro sentido común: se trata de habilitar unas aceras en condiciones, que permitan a todas las personas que pasen por calle Bodegones transitar con seguridad en ambas márgenes. Lo que quieren los residentes, y nosotros apoyamos por completo, es que se aproveche la nueva situación urbanística para definir una calle mejor alineada, más segura para peatones y conductores, eliminando el “embudo” actual, determinado por la forma de “codo” que presenta la vía. Gracias a este desarrollo, la calle pasaría a contar con dos aceras verdaderamente transitables, ya que en la actualidad apenas permiten el paso de una persona. Debemos tener en cuenta, además, que a día de hoy sólo se puede pasar por una de las aceras, ya que la otra permanece ocupada por las obras en ejecución, una circunstancia que potencia la inseguridad de la calle y está generando situaciones de peligro que este Ayuntamiento tiene que solucionar de inmediato."

Desde el PP subrayamos que esta "intervención corregiría la problemática que afecta a los vecinos, y no podemos permitir que se prolongue por más tiempo cuando ahora contamos con la herramienta que permite al Consistorio intervenir en la calle. Es el momento de actuar, por lo que solicitamos que se intervenga. Lo que no podemos tolerar es que la pésima situación que presenta la calle se eternice, ya que constituiría un auténtico despropósito. Cabe señalar que esta calle es obligada vía de paso para todas las personas que transitan entre el núcleo residencial, comercial y religioso conformado entre el Puente de la Pía y el Santuario Patronal de la Virgen de las Huertas, y carretera de La Pulgara. La calle los Bodegones cuenta con una longitud cercana a los 100 metros. En su arranque concluyen la calle Rincón de Telares, Camino Puente del Chavo y carretera de La Pulgara, mientras que el extremo opuesto se encuentran el Santuario Patronal, la calle Padre Isidro Ruiz y la Plaza del Rey Sabio."