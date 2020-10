El PP propone la paulatina puesta en marcha de un ciclo de actividades socioculturales al aire libre seguras

El edil del Partido Popular, Francisco Javier Martínez, ha propuesto la puesta en marcha en nuestro municipio de forma progresiva de un nuevo modelo de "actividades socioculturales seguras y responsables frente al Covid. Estamos hablando de incorporar en nuestra ciudad lo que se está haciendo ya con éxito en otros municipios, de compatibilizar la actividad sociocultural con los condicionantes que impone esta pandemia. Es evidente que en las condiciones que hemos tenido a lo largo de las últimas semanas limitaban en gran medida este tipo de iniciativas, pero una vez que la situación está cambiando, es necesario ofrecer a los ciudadanos, en especial a los más pequeños de la casa, actividades al aire libre. Hemos de señalar que, de acuerdo con los expertos, la población infantil y juvenil de forma particular, pero en definitiva todos de forma general, necesitan salir al aire libre como factor indispensable de salud mental. La situación provocada por el Covid va para largo, debemos repensar las acciones de ocio, cultura y sociedad, pero no por ello dejar de hacerlas de forma radical. Debemos fomentar la oferta cultural al aire libre para volver a incentivar la vida social de Lorca, y hay que hacerlo con ideas ingeniosas y atractivas que no entren con conflicto con las restricciones frente al coronavirus. No podemos dejar completamente a cero la actividad cultural porque el ser humano necesita expresarse a través del arte, la música, la pintura, o cualquier otra disciplina artística. La cultura es vida, y ahora más que nunca necesitamos sentirnos vivos."

El edil ha explicado que "ya que el principal escenario cultural de nuestro municipio, el Teatro Guerra, se encuentra cerrado por decisión del actual gobierno local, y que en nuestra ciudad tenemos 350 días de sol al año y una temperatura media anual de 20 grados, desde el grupo Popular proponemos que se celebren obras de teatro al aire libre todos los domingos por las mañanas, tanto con nuestros actores de la compañía del teatro Guerra, que anda escasos tanto de trabajo como de ingresos para poder llegar a fin de mes, como con compañías nacionales, las cuales les aseguro que estarían encantadas de trabajar al aire libre. Disponemos de unas Alamedas que, sin duda alguna son los mejores jardines urbanos de la región, donde se pueden celebrar diferentes tipos de espectáculos de títeres, marionetas, representaciones infantiles… para entretener a los más pequeños de la casa, que ahora se encuentran un tanto fuera de sitio por el cambio de contexto que están sufriendo en su actividad educativa. Respetando en todo momento las medidas vigentes, no deben dejar de salir y disfrutar del pulmón verde de nuestra ciudad. Las alamedas ofrecen una infraestructura propia que permite la realización de estos eventos, como es el caso de la plaza alcalde Pérez-Chuecos, que dispone de un escenario elevado para llevar a cabo estas iniciativas al aire libre y con el espacio suficiente para hacerlo con seguridad."