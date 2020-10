El PP propone impulsar la actividad de los talleres de bordado

El concejal por el Partido Popular, Francisco Javier Martínez, ha propuesto que la "aportación municipal que el consistorio tiene anualmente con los Pasos de nuestra Semana Santa se mantenga para ser concentrada en potenciar el trabajo artístico de sus respectivos talleres de bordados. Debemos contemplar la posibilidad de que las procesiones no se puedan celebrar tampoco el próximo año, pero no queremos que los Pasos pierdan por completo, por ejemplo, la subvención municipal por gastos de procesión, sino que se pueda destinar en parte a los talleres de bordado."

Francisco Javier Martínez ha explicado que "nuestras hermandades y cofradías están sufriendo una profunda incertidumbre por culpa de la pandemia del coronavirus que les ha llevado, entre otras circunstancias, a verse en la obligación de suspender todos los actos de nuestra celebración social, cultural y festiva más importante: las procesiones y desfiles bíblico-pasionales de nuestra Semana Santa. Cara al próximo año, la evolución de los contagios y la pandemia en general será la que determine lo que puede suceder, aunque siendo realistas, el contexto actual no hace albergar muchas esperanzas al respecto. Habida cuenta de la situación, desde el Partido Popular proponemos que las subvenciones municipales no se retiren, sino que se concentren los esfuerzos en ayudar a nuestros Pasos a seguir adelante con el trabajo que se desarrolla para el mantenimiento y conservación de los diferentes elementos de procesión y del patrimonio artístico que poseen, así como, de forma especial, a que la labor que tiene lugar en los diferentes talleres de bordado continúe adelante."

El edil popular destaca que el "Covid no puede parar el trabajo de los talleres de bordado, sino que tenemos que tratar de hacer de la necesidad virtud y centralizar todo el esfuerzo económico del ayuntamiento en apoyar a nuestras bordadoras. Está claro que a todos nos gustaría volver a disfrutar de nuestras procesiones cuanto antes, pero mientras no se dan las condiciones que lo permitan, aprovechemos el tiempo para que la creación artística que nace de las manos de las bordadoras y del diseño de los directores artísticos no se detenga."